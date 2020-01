Wieder ein TV-Ermittler: «Rosenheim-Cop» verliert Kampf gegen den Krebs

Köpfe

Der populäre Schauspieler Joseph Hannesschläger ist gestorben.

Das ZDF trauert um einen seiner populärsten TV-Kommissare. Nach Informationen des Blattesist Schauspieler Joseph Hannesschläger (im großen Bild links) im Alter von erst 57 Jahren gestorben. Der Darsteller war an Krebs erkrankt und verlor letztlich den Kampf gegen diese Krankheit. Bekannt war er vor allem aus der ZDF-Krimiserie. Das Format, das in der Regel dienstags um 19.25 Uhr in Erstausstrahlung läuft und werktags um 16.15 Uhr wiederholt wird, bringt es mittlerweile auf 19 Staffeln und weit über 400 Folgen.Hannesschläger spielte in allen Staffeln und den meisten Folgen der Serie die Figur Korbinian Hofer. Kein anderer Schauspieler des Formats trat in so vielen Episoden auf wie der 57-Jährige.Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger) und Kriminalhauptkommissar Ulrich Satori (Markus Böker) waren übrigens die ganz ursprüngliche Besetzung des ZDF-Dauerbrenners. Böker stieg nach 54 Folgen (vier Staffeln) aus. Somit verliert TV-Deutschland binnen weniger als einem Monat den zweiten Kult-Ermittler. Ende Dezember war schon der aus dem «Großstadtrevier» (ARD) bekannte und beliebte Jan Fedder verstorben.