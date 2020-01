«Greys Anatomy»: Urgestein verlässt die Serie nach 15 Jahren

US-Fernsehen

Das fiktive Seattle Grace Hospital muss sich nach einem neuen Chirurgen umsehen.

Der Schauspieler Justin Chambers verlässtnach über 15 Jahren. Die der Fachdienst „Deadline“ berichtete, war bereits die Folge am 14. November die letzte Episode mit Chambers als pädiatrischer Chirurg Alex Karev. Seine Figur kehrt Karev nach Hause zurück, um sich um seine kranke Mutter zu kümmern. Im Gegensatz zu vielen anderen Ausstiegen, gab es keine dramatische Verabschiedung.„Es gibt keinen guten Zeitpunkt, sich von einer Serie und einem Charakter zu verabschieden, die so viel von meinem Leben in den vergangenen 15 Jahren bestimmt hat“, erklärte Chambers gegenüber „Variety. „Seit einiger Zeit hoffe ich jedoch, meine Schauspielrollen und Karrierewünsche verändern. Und da ich 50 werde und mit meiner bemerkenswerten, unterstützenden Frau und fünf wunderbaren Kindern gesegnet bin, ist jetzt diese Zeit gekommen.“Vor knapp zwei Jahren wurde «Grey’s Anatomy» zur längsten Primetime-Drama-Serie des Senders ABC und übertraf den Rekord von medizinischen Dramen. «Emergency Room» kam lediglich auf 15 Staffeln, «Grey’s Anatomy» befindet sich derzeit in der 16. Runde. Die Serie wurde von Shonda Rhimes kreiert und wird trotz Netflix-Deal auch weiterhin von ihr produziert.