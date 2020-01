Staffel 3 in Sicht: Trailer zu «Ozark» veröffentlicht

US-Fernsehen

Netflix will die neuen Folgen des Formats im Frühjahr in sein Angebot aufnehmen.

Im Juli 2017 startete «Ozark» mit der ersten Staffel auf Netflix . Die Serie handelt von einer Familie aus dem amerikanischen Mittelstand. Während Vater Marty (Jason Bateman) als angesehener Finanzberater arbeitet, kümmert sich Mutter Wendy (Laura Linney) hingebungsvoll um die Erziehung ihrer Teenager-Kinder Charlotte (Sofia Hublitz) und Jonah (Skylar Gaertner).Marty führt ein sehr gefährliches Neben-Geschäft: Er wäscht das Geld von Del (Esai Morales), einem brutalen Vertreter der mexikanischen Drogenmafia. Der Alltag läuft gut, bis Martys Geschäftspartner Bruce (Josh Randall) eine größere Summe veruntreut. Mit Nachdruck stellt Del klar, dass er ein solches Verhalten nicht akzeptiert. Er gibt Marty eine letzte Chance. Dieser soll in den Ozarks in Missouri neue Möglichkeiten finden, große Summen Drogengeld zu waschen. Der Neustart gestaltet sich als schwierig, denn sie stehen unter strenger Beobachtung der Konkurrenz: Die clevere Ruth (Julia Garner) sowie der knallharte Farmer Snell (Peter Mullan) – seinerseits ein Drogenhändler im großen Stil Hinzu kommt, dass der FBI-Agent Petty (Jason Butler Harner) die Byrdes auf seinem Zettel hat. Während die Gefahr von allen Seiten lauert, probieren Marty und Wendy, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen.Weiter ging es im August 2018 mit der zweite Staffel: Die Familie hat sich ein Schein-Unternehmen aufgebaut, in denen er für das Navarro-Kartell Geld wäscht. Das Paar weiß genau, dass jeder Fehltritt in diesem Geschäft ihr letzter sein könnte, was auch für die gemeinsamen Kinder gilt. Nachdem die Geschäftspartnerin und Drogenbaronin Darlene Snell (Lisa Emery) den Kartell-Handlanger Del getötet hat, geht entsprechend die Angst um. Marty eröffnet ein Casino-Schiff, mit dem er in Zukunft unzählige Millionen Dollar für das Drogenkartell waschen möchte.Diese neue Einnahmequelle wird höchstwahrscheinlich die Hauptstory in der dritten Staffel bilden, welche im März 2020 veröffentlicht wird. Damit werden unweigerlich zahlreiche neue Probleme auf die Familie zukommen, wie auch der neue Cast bereits andeutet. Jessica Frances Dukes wird nämlich die FBI-Agentin Maya Miller spielen, die im Casino rumschnüffelt, um Marty dran zu kriegen.Frank Cosgrove Junior, Sohn vom ortsansässigen Mafia-Boss Frank Cosgrove, will unbedingt an dem Geldwäsche-Geschäft beteiligt werden.Mit Omar Navarro (Felix Solis) ist außerdem noch ein weiterer Bösewicht am kriminellen Spiel beteiligt. Er gehört dem zweitgrößten Mexikanischen Drogenkartell an und möchte Blut sehen.Zuletzt hatte Marty den Pastor Mason Young mit einem Genickschuss getötet, um seine Frau Wendy (Laura Linney) zu retten. Diese schwerwiegende Tat wird nicht spurlos an ihm vorbeigehen, zumal Marty wahrscheinlich schon bald in den Fokus der Polizei rücken wird. Nachdem Cade Langmore (Trevor Long) von einem Unbekannten erschossen wurde, wird es polizeiliche Ermittlungen geben, die Ruth Langmore (Julia Garner), Wyatt Langmore (Charlie Tahan) und auch Marty als Tatverdächtige einkreisen werden. Bei dem vielen Dreck, den der Familienvater mittlerweile am Stecken hat, wird dies für ihn ein echter Spießrutenlauf.