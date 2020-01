«Knives Out»: Daniel-Craig-Krimi legt besten Neustart der Woche hin

Einspielergebnisse

Die vorderen Chartplätze sind derweil weiterhin in eiserner Disney-Hand: «Star Wars: Episode IX» und «Die Eiskönigin II» überschatten sämtliche Konkurrenz.

Von der Kritik umjubelt und vom US-Publikum geliebt, beginnt der humorvolle Kriminun auch seinen Erfolgszug in Deutschland: Die neuste Regiearbeit von Rian Johnson lockte bis einschließlich Sonntag rund 250.000 Menschen in die Kinos. Somit startet der Film mit Daniel Craig, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson und Chris Evans zwar bloß auf Platz vier der Wochenendcharts, dessen ungeachtet ist das ein löbliches Ergebnis für eine Produktion dieser Größenordnung. Hinzu kommt, dass «Knives Out» bereits über den Erwartungen gestartet ist und sehr gute Mundpropaganda genießt.Die Nummer eins der deutschen Kinocharts ist derweil ungebrochen. Laut 'Insidekino' wurden am Wochenende etwa 610.000 Eintrittskarten für das Weltallabenteuer gelöst. Silber geht dieses Mal erneut anmit rund 355.000 Interessenten, während die Abenteuerkomödielaut 'Insidekino' rund 335.000 Menschen in die Kinos lockte. Das bedeutet Rang drei der Charts.Auch in den USA hält sich «Star Wars – Der Aufstieg Skywalkers» auf der Chartspitze. 33,74 Millionen Dollar wurden am Wochenende eingespielt – «Jumanji: The Next Level» brachte es unterdessen auf 26,50 Millionen Dollar.holte sich wiederum mit 13,58 Millionen Dollar Bronze. Der Neustartenttäuscht dagegen mit 11,30 Millionen Dollar auf Rang vier. Denkbar dicht dahinter landet «Die Eiskönigin II» mit einem Wochenendeinspiel von 11,29 Millionen Dollar.