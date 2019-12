«Popstar's Best of 2019»: The CW fällt schon wieder auf 0 Prozent Marktanteil

US-Quoten

Schon wieder ein Horror-Abend für The CW: Mit einem musikalischen Jahresrückblick lockte das Network kaum Zuschauer an.

US-Quotenübersicht CBS: 4,68 Mio. (3%)

FOX: 2,44 Mio. (4%)

NBC: 3,43 Mio. (3%)

ABC: 2,14 Mio. (2%)

The CW: 0,45 Mio. (1%) Durchschnittswerte der Primetime: Zuschauer ab 2 (MA 18-49)

Schon am 2. Weihnachtsfeiertag hat The CW ein Quoten-Desaster erlebt, eine Wiederholung von «Legacies» musste mit 0 Prozent Marktanteil leben. Am Freitag wurde diese Quote erneut ausgewiesen und zwar um 21 Uhr für. Erschreckend fällt auch die dazugehörige Reichweite aus, die lediglich 0,31 Millionen beträgt. Das davor gezeigte Musik-Specialhat immerhin 0,59 Millionen Zuseher unterhalten, der Marktanteil bei den 18- bis 49-Jährigen belief sich auf ein Prozent.FOX gewann die Primetime bei den Jüngeren mit, womit wie in der Vorwoche solide vier Prozent Marktanteil drin waren. 2,44 Millionen Amerikaner sahen zu und damit fast genauso viele wie vor einer Woche.Stärkster Verfolger in der Zielgruppe wurde NBC mit je drei Prozent Marktanteil fürund. Auch CBS erzielte zwischenzeitlich drei Prozent Marktanteil, um 20 und 21 Uhr mitundkam dann zum Abschluss des Abends nicht über zwei Prozent hinaus. Mit 4,81 Millionen Zuschauern setzte sich «Hawaii Five-0» beim Gesamtpublikum durch, «Blue Bloods» lag mit 4,78 Millionen Zusehern ganz knapp dahinter.