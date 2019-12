AMC mit neuer Anthologie-Serie: Im Frühjahr gehts los

US-Fernsehen

Der Sender hat einen Termin für «Dispatches from Elsewhere» gefunden.

Der amerikanische Kabelsender AMC, hauptsächlich bekannt für «Breaking Bad» und dessen Nachfolger «Better Call Saul» und natürlich die Zombie-Formata aus der «The Walking Dead»-Welt, hat einen Sendetermin für ein neues Anthologie-Format gefunden.wird am 1. März 2020 an den Start gehen.Geplant ist ein Start als kleines Event mit der zweiten Folge dann direkt am 2. März. Die weiteren acht Episoden will AMC immer montags ausstrahlen – um 21 Uhr. Somit wird die Produktion das Lead-Out von «Better Call Saul». In der Serie geht es grob gesagt um vier Menschen, denen eine Welt voller Magie eröffnet wird.Jason Segel ist als ausführender Produzent tätig. Die erste Staffel wird alle offenen Fragen der Handlung ausklären, eine eventuelle zweite Staffel würde dann eine gänzlich neue Handlung erzählen.