A+E Studios adaptiert Tom Ryans Mystery-Roman

US-Fernsehen

Peter Johnson («Supernatural») produziert die Serie. Es ist eine Mischung aus «Nancy Drew» und «Yellowjackets» geplant.

A+E Studios hat sich die Rechte an Tom Ryans Romangesichert, um das Buch als TV-Serie zu entwickeln. Der kanadische Bestsellerautor, bekannt für Werke wie Keep This to Yourself und I Hope Youre Listening, wird als Executive Producer an der Adaption beteiligt sein  das berichtet Deadline exklusiv. Produzent ist Peter Johnson, der als ehemaliger TV-Chef bei Skydance und MRC unter anderem Serien wie «Supernatural», «Lost in Space» und «The OC» betreute.Die Geschichte spielt im fiktiven Edgar Mills, Massachusetts, und folgt einer Gruppe einst berühmter Teenager-Detektive, deren Ruhm nach einem grausamen Fall im Jahr 2000 tragisch endete. Damals wurden zwei Menschen ermordet, der sogenannte Janitor Killer gefasst  doch 25 Jahre später erschüttert ein neuer Mord die Stadt. Die inzwischen erwachsenen, entfremdeten Freunde werden erneut zusammengeführt, als ihr alter Widersacher aus dem Gefängnis heraus seine Hilfe anbietet  allerdings unter einer erschreckenden Bedingung.Tom Ryan hat eine tief emotionale und atmosphärisch dichte Mystery-Geschichte geschaffen, die perfekt zu unserem Fokus auf charaktergetriebene Stoffe passt, erklärte Tana Jamieson, Co-Head von A+E Studios. Der Roman, der als Nancy Drew trifft Yellowjackets beschrieben wird, verbindet Coming-of-Age-Drama mit psychologischem Thriller. Ein Starttermin für die Serie steht noch nicht fest.