Netflix zeigt ersten Teaser zu «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery»

von

Der neue Spielfilm wird ab Mitte Dezember beim Streamingdienst veröffentlicht. Zunächst läuft Daniel Craig im Kino.

Der Meisterdetektiv ist zurück: Netflix hat den offiziellen Teaser zum dritten Teil der erfolgreichen Krimireihe von Rian Johnson veröffentlicht. In «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» kehrt Daniel Craig als Benoit Blanc zurück  und stellt sich seinem bislang gefährlichsten und zugleich dunkelsten Fall.

Der Film startet am 26. November zunächst in ausgewählten Kinos, ehe er ab dem 12. Dezember weltweit bei Netflix verfügbar ist. Neben Craig versammelt Johnson erneut ein hochkarätiges Ensemble: Unter anderem sind Josh OConnor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack und Thomas Haden Church dabei.

«Wake Up Dead Man» knüpft an die erfolgreichen Vorgänger «Knives Out» (2019) und «Glass Onion» (2022) an, die beide Kritikerlob und starke Abrufzahlen bei Netflix einfahren konnten. Mit dem dritten Kapitel will Johnson seine Murder-Mystery-Saga weiter vertiefen  düsterer, komplexer und mit einem neuen Blick auf die Figur Blanc.



