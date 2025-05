«It»-Trailer aufgetaucht

US-Fernsehen

Die neue HBO-Serie wird demnächst auch bei Sky laufen.

HBO hat den offiziellen Teaser zuvon Warner Bros. Television veröffentlicht, der im Herbst dieses Jahres Premiere feiern wird. Die Dramaserie wurde von den Filmemachern Andy Muschietti und Barbara Muschietti («The Flash») sowie Jason Fuchs («Wonder Woman») für das Fernsehen entwickelt und wird auf HBO zu sehen sein und auf HBO Max zum Streamen verfügbar sein.Andy Muschietti wird mehrere Episoden der Originalserie inszenieren. Das Format spielt in der Welt von Stephen Kings «It»-Universum und basiert auf Kings Roman. Die Serie erweitert die Vision, die Filmemacher Andy Muschietti in den Spielfilmen etabliert hat. Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso und Bill Skarsgård spielen die Hauptrollen.Produziert von HBO und Warner Bros. Television, für das Fernsehen entwickelt von Andy Muschietti, Barbara Muschietti und Jason Fuchs, basiert «It: Welcome to Derry» auf dem Roman „Es“ von Stephen King. Andy Muschietti und Barbara Muschietti (über ihre Produktionsfirma Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee und Dan Lin sind ausführende Produzenten. Fuchs, der das Drehbuch für die erste Folge geschrieben hat, und Kane fungieren als Co-Showrunner des Projekts.