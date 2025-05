Seth Rogen bleibt im Geschäft

US-Fernsehen

Am Mittwoch läuft das Finale der ersten «The Studio»-Staffel. Im Vorfeld kam der Trailer für die zweite «Plantonic»-Season.

Der Teaser-Trailer zur zweiten Staffel der gefeierten Comedyseriemit Seth Rogen und Rose Byrne in den Hauptrollen und als Executive Producers sind jetzt verfügbar. Die zehnteilige Staffel startet mit den ersten zwei je 30-minütigen Episoden am Mittwoch, 6. August, gefolgt von einer neuen Episode jeden Mittwoch bis 1. Oktober.Die zweite Staffel von «Platonic» wurde von Nick Stoller und Francesca Delbanco entwickelt, inszeniert und geschrieben und setzt die Geschichte des beliebten Freunde-Duos (Seth Rogen und Rose Byrne) fort. Die beiden befinden sich mitten im Leben, konfrontiert mit neuen Hürden wie Arbeit, Hochzeiten und Partner:innen in Lebenskrisen. Das Duo versucht sein Bestes, sich gegenseitig ein Fels in der Brandung zu sein – aber manchmal zerbrechen Felsen eben auch Dinge. Zum Cast der zweiten Staffel gehören auch Luke Macfarlane und Carla Gallo mit Aidy Bryant, Kyle Mooney und Beck Bennett als Gaststars.«Platonic» wird von Sony Pictures Television produziert, mit denen Nick Stoller über seine Produktionsfirma Stollers Global Solutions einen Gesamtvertrag abgeschlossen hat. Rose Byrne, Nick Stoller, Francesca Delbanco und Conor Welch sind gemeinsam mit Seth Rogen, Evan Goldberg und James Weaver Executive Producers für Point Grey Pictures. Neben «Platonic» spielt Seth Rogen auch die Hauptrolle in der Apple TV+ Komödie «The Studio». Am Mittwoch lief das Staffelfinale.