Neue Iron-Man-Serie für Kinder

US-Fernsehen

Noch in diesem Sommer soll die Serie erscheinen, in denen die jungen Helden als Kinder zu sehen sind.

Disney Branded Television hat die Besetzung der Hauptschurken für die mit Spannung erwartete neue Zeichentrickserievon Disney Jr. bekannt gegeben. Der Emmy-Preisträger Tony Hale («Veep») spricht den komisch-bösartigen Androiden Ultron, Vanessa Bayer («Saturday Night Live») die schelmische Swarm und Talon Warburton («Megamind vs. the Doom Syndicate») den Absorbing Man. Die Serie, in der Tony Stark (Iron Man), Riri Williams (Ironheart) und Amadeus Cho (Iron Hulk) in jungen Jahren zu sehen sind, feiert diesen Sommer auf Disney Jr. und Disney+ Premiere und ist die erste Iron Man-Serie für Kinder im Vorschulalter.Vanessa Bayer: “Es ist eine Ehre, Teil des Marvel-Universums zu sein und Swarm meine Stimme leihen zu dürfen. Oft werde ich auf die Rolle der netten Person festgelegt, daher hat es mir großen Spaß gemacht, einmal eine Bösewichtin zu spielen.“ Talon Warburton ergänzt: „Ich bin seit meiner Kindheit ein großer Marvel-Fan, daher bin ich sehr dankbar, Teil dieser Serie zu sein und dies mit meinem eigenen Sohn teilen zu können. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich ihm erkläre, dass sein Vater ein Bösewicht ist!“«Marvel's Iron Man and his Awesome Friends» erzählt die Abenteuer (und Missgeschicke) der besten Freunde und Supergenies Tony Stark, Riri Williams und Amadeus Cho, die gemeinsam große und kleine Probleme lösen und ihre Stadt beschützen. Um ihnen dabei zu helfen, haben die Iron Friends jeweils ihren eigenen Iron Suit, mit dem sie fliegen können und über übermenschliche Kräfte verfügen. Die Serie wird von Mason Blomberg, Kapri Ladd und Aidyn Ahn gesprochen, die Tony Stark (Iron Man), Riri Williams (Ironheart) und Amadeus Cho (Iron Hulk) ihre Stimmen leihen.