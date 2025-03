«Aktenzeichen XY Ungelöst» zieht Raab und Klum ab

Quotennews

Unterdessen bekommt ProSieben seine Late-Night überhaupt nicht in den Griff.

Rudi Cerne sendete am Mittwoch wieder aus den Bavaria Studios in Grünwald. Dabei ging es um einen Überfall in einer Apotheke, eine Frauenleiche in einem See und einen Raub in einer Tankstelle. Die Sendung, die auch im SRF in der Schweiz lief, verbuchte 5,11 Millionen deutsche Fernsehzuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von 20,7 Prozent. Auch bei den jungen Menschen lief die Sendung mit 1,03 Millionen und 19,0 Prozent wie geschnitten Brot. Rudi Cerne war mit der Show Marktführer bei Jung und Alt.mit Stefan Raab schrammte mit 1,00 Millionen Zuschauern am Tiefstwert von 0,85 Millionen vorbei, der Marktanteil wurde diese Woche auf 4,2 Prozent beziffert. Bei den jungen Menschen lag man sogar unter dem Senderschnitt, der Heilsbringer ist Raab allerdings auch nicht. 0,48 Millionen junge Menschen sorgten dafür, dass RTL auf 9,1 Prozent Marktanteil kam.Beitraten die Männer die Reise nach Los Angeles an. In dieser Woche verbuchte die Unterhaltungsshow mit Heidi Klum und Elias Becker 1,21 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr 5,5 Prozent Marktanteil ein. Die Mittwochsausgabe lief mit 0,67 Millionen und 14,1 Prozent – verhältnismäßig zur Donnerstagsfolge – mau. Weiterhin katastrophal läuft das Lead-Out, nämlich die Donnerstagsfolge aus der Vorwoche. Gerade einmal 0,17 Millionen Zuschauer blieben im Durchschnitt wach, der Marktanteil krachte auf 2,5 Prozent. Nur 0,06 Millionen junge Menschen sahen zu, der Marktanteil lag bei katastrophalen 4,1 Prozent.