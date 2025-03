Doku über Sexarbeit in Ferienwohnungen punktet kaum

Quotennews

Im Vorfeld behandelte das «auslandsdjournal» unter anderem den Widerstand gegen Erdoğan.

15 Millionen Menschen leben in Istanbul, der CHP-Politiker Ekrem İmamoğlu regiert quasi ein kleines Land. Dieser wurde vor eineinhalb Wochen festgesetzt und es regt sich Widerstand gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Unter anderem sahen 2,29 Millionen Menschen dasmit diesem Thema, die Sendung mit Antje Pieper verbuchte einen Marktanteil von 12,9 Prozent. Unter den jungen Menschen verbargen sich 0,30 Millionen, der Marktanteil lag bei 7,8 Prozent.Die Dokumentationsreihe «Die Spur» ► , die zuletzt wegen König Fußball pausieren musste, sicherte sich 1,46 Millionen Zuschauer, das Thema „Bordell in der Ferienwohnung – Wie Airbnb & Co. für Sexarbeit missbraucht werden“ erreichte einen Marktanteil von mageren 10,3 Prozent. Der Film von Jan-Philipp Scholz, Annkathrin Weis und Jessica Szczakiel sicherte sich 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährige, die 8,1 Prozent Marktanteil mitbrachten. Die Polizei warnt: Zwangsprostituierte Frauen werden in diesen Ferienwohnungen untergebracht und wechseln schnell ins nächste Pop-Up-Bordell.Beisaßen Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner, „Table.Media“-Journalist Michael Bröcker, „Welt“-Autor Deniz Yücel und Nahostexperte Guido Steinberg und sicherten der ZDF-Talkshow 1,24 Millionen Zuschauer sowie einen Marktanteil von 14,2 Prozent. Unter den jungen Menschen wurden 0,16 Millionen ermittelt, der Marktanteil lag bei 9,0 Prozent. Zwischen 00.30 und 00.45 Uhr wurde dasvon 0,65 Millionen Menschen verfolgt. «auslandsjournal – die doku» sahen danach noch 0,34 Millionen, das Thema Wiedersehen in „Israel - Kriegstrauma und die Hoffnung auf Frieden“ von Thomas Reichart führte zu 7,6 Prozent. Mit 0,04 Millionen 14- bis 49-Jährigen erreichte das ZDF 4,1 Prozent.