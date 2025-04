«Die Passion Christi»-Fortsetzung wird gedreht

Kino-News

Mel Gibson wird im Sommer 2025 in den Cinecittà-Studios in Rom drehen.

Die Fortsetzung vonwird im Sommer 2025 in den Cinecittà-Studios in Rom gedreht. Dies teilte Geschäftsführerin Manuela Cacciamani der Finanzzeitung „ Il Sollte 24 Ore “ mit. Der Bibelfilm aus dem Jahr 2004 wurde von Mel Gibson inszeniert, der zusammen mit Benedict Fitzgerald auch das Drehbuch schrieb. Bei einem Budget von 30 Millionen US-Dollar wurden 612 Millionen US-Dollar eingespielt.Ich kann (...) bestätigen, dass der nächste Film von Mel Gibson, produziert von Icon Productions, «The Resurrection of Christ», ab August komplett in Cinecittà gedreht wird und viele Hallen und Bühnenkonstruktionen benötigt“, so Cacciamani. Nach Informationen von „Variety“ soll der Spielfilm in Halle 22 gedreht werden. Auch die antike süditalienische Stadt Matera soll als Kulisse dienen.In die Rolle des Jesus soll in «The Resurrection of Christ» wieder Jim Caviezel schlüpfen, auch Maia Morgenstern, die einst die Mutter Jesu spielte, und Francesco De Vito, der Petrus verkörperte, sind laut „IMDB“ mit an Bord.