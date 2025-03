VOX köchelt auf gutem Niveau

Quotennews

Tim Mälzer verabschiedete sich mit der «Herbstresidenz».

Niclas (24) wirkt auf Jenni (24) sympathisch und hat ihr einen Blumenstrauß mitgebracht, sie geht in ihrer Freizeit vier Mal pro Woche ins Fitness-Studio. Doch kommt sie damit klar, dass er gerne auch mal zockt? 0,64 Millionen Menschen sahen die neue Episode vonbei VOX um 18.00 Uhr, der Marktanteil lag bei 4,0 Prozent. Bei den Umworbenen fuhr man 0,18 Millionen ein, das bedeutete 8,2 Prozent.Beikann man in dieser Woche nicht durch das Schlüsselloch in die Wohnung der Gastgeber blicken, denn Stephen schipperte mit seinen Kollegen auf der AIDAprima. Dort gab es im Rahmen eines pikanten karibischen Abends ein Hähnchen-Curry mit Blumenkohl sowie einen Black Cake. 1,02 Millionen Menschen sahen die 19-Uhr-Sendung, die 4,8 Prozent Marktanteil holte. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,32 Millionen mit von der Partie, der Marktanteil belief sich auf 8,7 Prozent.Die letzte Ausgabe vonerreichte 1,30 Millionen Menschen bei VOX , die Sendung mit Tim Mälzer und André Dietz, die ein Heim mit Azubis mit Beeinträchtigung etablieren wollen, sorgte für 5,3 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,39 Millionen ermittelt, das sorgte für einen Marktanteil von 7,3 Prozent.