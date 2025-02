Miles Teller landet weitere Rolle

Kino-News

Er spielt Gino Bartali, einen italienischen Radrennfahrer und Widerstandshelden des Zweiten Weltkriegs.

Der Star aus «Whiplash» und «Top Gun: Maverick» wird in der kommenden Filmbiografie «Bartali» den italienischen Radrennfahrer und Weltkriegshelden Gino Bartali spielen. Das Projekt stammt von dem Regie-Duo E. Chai Vasarhelyi und Jimmy Chin, das für seinen Dokumentarfilm «Free Solo» einen Oscar erhielt und mit seinem ersten Drehbuch «Nyad» (für den Annette Bening und Jodi Foster für den Oscar nominiert wurden) für Furore sorgte. Die beiden werden nach einem Drehbuch von Karen Tenkhoff («Die Reise des jungen Che») Regie führen, die zusammen mit Vasarhelyi und Chins Little Monster Films produziert.Bartali war ein bekannter italienischer Sportler und der berühmteste Radrennfahrer Italiens vor dem Zweiten Weltkrieg. Er gewann den Giro d’Italia und die Tour de France. Während des Krieges nutzte er seine Berühmtheit, um Nachrichten an die italienische Résistance zu übermitteln und gleichzeitig von den Nazis verfolgten Juden zu helfen. Im Jahr 2010 wurde bekannt, dass er eine jüdische Familie in seinem Keller versteckt und ihr so das Leben gerettet hatte. Bartali verstarb vor fünf Jahren.Miles Teller hat eine Reihe kommender Projekte, darunter «The Gorge» mit Anya Taylor-Joy und Sigourney Weaver, Antoine Fuquas Michael-Jackson-Biopic «Michael», die romantische Komödie «Eternity» und den Animationsfilm «The Ark and the Aardvark».