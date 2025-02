Özay Aslanhan: Sevim ist eine vernünftige und hingebungsvolle Frau

Interview

Seit Januar verkörpert Aslanhan die Figur der Sevim in der Serie «Dahaom is Dahoam». Die Schauspielerin verriert Quotenmeter, dass sie ebenfalls mit zwei Kulturen aufgewachsen ist. Das sieht sie heute noch als Bereicherung.

Sevim ist sehr mutig, humorvoll und eine verantwortungsvolle Oma, die mit Liebe die Verantwortung übernimmt. Jedoch vergisst sie dabei ihre eigene Existenz nicht.Sevim ist Leons einzige Bezugsperson im Leben. Sie haben eine starke, liebevolle aber auch eine konfliktreiche Beziehung.Sevim hat einen emotionalen Tiefgang und ein Geheimnis, was sie sehr bedrückt. Sie versucht, dies zu verstecken.Sevim integriert sich durch ihren Job und versucht aktiv, dass Leon sich in Lansing auch wohlfühlt.Sevim harmoniert sowohl die türkische als auch die deutsche Kultur in ihrem Leben. Sie ist klug und offen genug, von den 2 Kulturen die besten Eigenschaften rauszuholen, auch für Leons Erziehung.Sie näht in ihrer Freizeit. Und sie kocht gerne. Dabei ist ihr die Gastfreundschaft wichtig. Was sie kocht, teilt sie gerne.Sevim ist eine vernünftige und hingebungsvolle Frau. Ihre Priorität ist Leons Erziehung und sie konzentriert sich erstmal nur darauf, dass Leon auf eigenen Beinen steht.Die Dorfgemeinschaft hat Sevim und Leon sehr herzlich aufgenommen. Sie geben sich immer Mühe, dass Sevim und Leon sich in Lansing wohlfühlen. In Lansing herrscht eine verständnisvolle Atmosphäre.Eigentlich gibt es viele Szenen, auf die ich mich riesig gefreut habe. Die Geschichte ist so interessant, dass ich jedes Mal darauf gespannt bin, was als Nächstes kommt.Sehr herzlich wurde ich aufgenommen. Sie haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben, dass ich mich so schnell wie möglich anpasse. So viel Empathie und Mitgefühl am Set, da kann man sich nur glücklich fühlen.Joel ist ein sehr talentierter, junger Schauspieler. Er ist höflich, entgegenkommend und sehr aufmerksam. Es ist sehr angenehm, mit ihm zu spielen.Wie Sevim bin ich auch mit zwei Kulturen aufgewachsen, was ich als eine große Bereicherung sehe. In schwierigen Situationen sind wir bereit, zu kämpfen und uns zu wehren. Wir haben keine Angst davor, neue Schritte im Leben zu machen und es ist für uns nicht schwierig, uns in die neue Umgebung hineinzuversetzen. In solchen Aspekten konnte ich mich mit Sevim gut identifizieren.Es gibt schon viele spannende Interaktionen. Ich nehme aber an, dass Sevim mit Hubert die spannendsten Interaktionen haben wird. Ich bin auch sehr gespannt, was für Verwicklungen in Lansing passieren wird.