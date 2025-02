Lien und Till im Liebesglück

Soap-Check

Die von Nui Nguyen Marinus Hohmann gespielten Figuren schaffen es gemeinsam, dass Lien sich nicht so unter Druck gesetzt fühlt.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Für alle Fälle Familie» (Mo – Fr, 08.15 Uhr, sixx)

«Die Landarztpraxis» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Svenja, Arthur, Bella und Till fürchten, dass Svenja nach Noahs Anzeige gegen Till das Sorgerecht verlieren könnte. Arthur bittet seine Anwältin um Unterstützung und versucht gleichzeitig, Noah zu überzeugen, die Anzeige zurückzuziehen. Ohne Erfolg. Bella ist beeindruckt, wie ihr Vater sich ins Zeug legt. Noah setzen seine Till-Visionen zu. Dennoch gibt er sich unbeschwert und lehnt psychologische Hilfe ab. Als er jedoch einen Jugendlichen angreift, weil er ihn irrtümlich für Till hält, erkennt Noah, dass es so für ihn nicht weitergehen kann ...Lale leidet unter Entzugserscheinungen und ist bestürzt, weil sie Michael als Arzt verlieren wird. Obwohl sie sich elend fühlt, will sie Miro und dessen Beziehung zu Greta nicht erneut belasten. Als Maxi Lales Symptome bemerkt und sie anspricht, blockt Lale energisch ab.Joseph gesteht Rosi, dass Peter sich von ihm getrennt hat und er deshalb in Lansing Zuflucht sucht. Lässt er sich trotzdem weiterhin davon aus der Fassung bringen, dass Mike Annalena betrogen hat? Nach Gesprächen mit Vera und Tina wird die Stimmung zwischen Lien und Till endlich lockerer. Können sich die beiden nun ohne Berührungsängste aufeinander einlassen?Ringo geht Utes Verdacht nach, dass Benedikt bei Bewusstsein ist. Und tatsächlich teilt der in seinem Körper Gefangene sich seinem Sohn mit... Nachdem erst Nuray, dann Baris Sinas und Bambis Valentinstags- Date stören, plant Bambi einen romantischen Ausflug mit Baris' VW-Bulli... David spioniert Henry nach, um etwas über dessen womöglich kriminellen Aktivitäten herauszufinden - und wird fündig.Jenny betäubt ihre Schuldgefühle und die Trauer um Justus seit Wochen mit Alkohol. Ingo will das nicht länger zulassen. Nathalie hadert peinlich berührt, wie sie damit umgeht, dass sie bloß wegen eines dummen Missverständnisses ihr Date mit Matteo abgesagt hat. Leyla erkennt, wie sehr Charlie das Eis vermisst, auch wenn diese das abstreitet. Sie will ihr mit einer List auf die Sprünge helfen.Flo schiebt ihre verwirrenden Gefühle weg und will sich auf Jonas konzentrieren, obwohl eine Versuchung zum Greifen nah ist... Emily und Paul freuen sich für Kate, dass sie endlich eine neue Freundin gefunden hat. Als diese auch noch einen guten Einfluss auf Kate hat, scheint alles perfekt.Die Beziehungspause zwischen Sarah und Fabian sorgt auch in der Praxis zwischen ihnen für Konflikte. Als ein medizinischer Notfall ihnen jedoch Rätsel aufgibt, raufen sich die beiden zusammen. Zwar versucht Alexandra Fabian wieder in ihren Bann zu ziehen, doch als er auf die Lösung des Falls kommt, will er nur mit Sarah reden. Also sucht er sie auf, nur um zu sehen, dass sie sich schon Chris zugewendet hat.Charli ist irgendwie schon mit Karim zusammen, will es aber betont langsam angehen und es darum auch noch nicht offen vor allen zeigen. Karim will sich zwar nach ihrem Tempo richten, schießt dabei aber meilenweit über das Ziel hinaus, als er vor einer Mitschülerin so tut, als wäre Charli wie eine Schwester für ihn und Charli damit ungewollt verletzt. Charli ist dennoch erleichtert, als Karim das durch eine ehrliche Entschuldigung aus der Welt schaffen kann und sie gesteht ihm, dass sie im Moment nicht mit ihm schlafen kann, aus Angst, wieder schwanger zu werden. Und sie hat Angst, dass Karim deshalb nichts mehr von ihr will. Aber der liebt sie so, wie sie ist und wartet gerne. Charli beruhigt das total. Für sie ist klar, dass sie von nun an offiziell mit Karim zusammen sein will.