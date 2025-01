VOD-Charts

Seit Jahresbeginn läuft auf Netflix eine deutsche Adaption des Reality-Franchise. Wie schlägt sich die Redseven-Produktion im Vergleich zu den schwedischen und brasilianischen Ablegern?

Fünf Jahre alt wird die Netflix-Reality-Showim kommenden Monat. Von der Original-Sendung sind inzwischen sieben Staffel zu sehen gewesen, zum Valentinstag beginnt die achte Runde. Doch der kalifornische Streamer belässt es nicht nur bei einer US-Version, sondern hat ein ganzes Imperium aufgebaut, dass sich über Brasilien, Frankreich, Japan, Schweden, Großbritannien, Argentinien, Mexiko und den arabischen Raum («Love is Blind: Habibi») erstreckt. Derzeit ist auch eine italienische Version in Produktion. Als neuestes Mitglied kam Anfang des Jahres eine Deutschland-Adaption hinzu, von der acht Folgen in zwei Wellen auf die Plattform geladen wurden.Die ersten vier Episoden erschienen am 3. Januar und konnten an den ersten drei Tagen an die Erfolge des Franchise anknüpfen. Bei einer Laufzeit von nur rund dreieinhalb Stunden streamten die weltweiten Netflix-Kunden 4,6 Stunden lang die neue Reality-Show. Mit 1,3 Millionen Views belegte «Love is Blind: Germany» den neunten Rang der nicht-englischsprachigen TV-Charts des Streamers. In der Woche zwischen dem 30. Dezember 2024 und Januar 2025 belegte die Sendung in sieben Ländern eine Top10-Platzierung, darunter Deutschland (#3), Österreich (#6) und die Schweiz (#7).In der vergangenen Woche steigerte sich das Format in der DACH-Region jeweils um ein paar Plätze (Deutschland #2, Österreich #4, Schweiz #6). In der weltweiten Liste ist «Love is Blind: Germany» aber nicht mehr in den Top10 vertreten. Das kann an verschiedenen Faktoren liegen, denn am 10. Januar erschienen weitere vier Folgen, sodass sich die Laufzeit signifikant erhöhte. Dies würde nach der Netflix-Methode bei gleicher Sehdauer zu einer geringeren Anzahl von Views führen, wodurch die Show aus den Top10 gefallen sein könnte.Im Vergleich mit der schwedischen Adaption, die am 12. Januar 2024 debütierte, ist die Performance von «Love is Blind: Germany» allerdings deutlich schlechter zu bewerten. Von der schwedischen Variante erschienen zunächst ebenfalls nur vier Folgen, die an den ersten drei Tagen weltweit 4,7 Millionen Stunden (+0,01 Mio. Stunden) gestreamt wurden. Netflix gab damals 1,1 Millionen Views aus. Am 19. Januar folgten vier weitere Ausgaben, ehe Ende des Monats zwei Zusatz-Episoden erschienen. Zwischen dem 15. und 21. Januar 2024 bauteseine Werte deutlich aus. Die Viewtime stieg auf 12,6 Millionen. Da der Staffelumfang von gut vier Stunden auf rund siebeneinhalb Stunden stieg, errechnete Netflix 1,7 Millionen Abrufe. Danach verabschiedete sich «Love is Blind: Sweden» wieder aus den weltweiten Top10.Auch die vierte-Staffel, die im Juni und Juli 2024 erschien, hielt sich zwei Wochen in den weltweiten Top10. Freilich ist der Markt für die brasilianische Version im Vergleich zum DACH-Raum deutlich größer, aber Mit Platz fünf in Woche eins (17. – 23. Juni) und Platz zwei in der zweiten Woche (24. – 30. Juni) der Verfügbarkeit konnte man im weltweiten Vergleich durchaus mithalten. Zur Wahrheit gehört: Aktuell ist die Konkurrenz für «Love is Blind: Germany» mit «Squid Game 2» natürlich unweit größer. «Love is Blind: Brazil» brachte es in beiden Wochen aber jeweils auf mehr als zwei Millionen Views. Die deutsche Version, die von Redseven Entertainment produziert wird, könnte also besser laufen. Besonders der Fall aus den nicht-englischsprachigen TV-Top10 dürfte schmerzen.