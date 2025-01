Großes Interesse am Handball-Sieg von Alfreð Gíslason

Quotennews

4,89 Millionen Zuschauer verfolgten das deutsche Eröffnungsspiel der Handball-Weltmeisterschaft.

Das Erste erzielte am Mittwoch hohe Reichweiten: Um 20.00 Uhr schalteten 6,13 Millionen Menschen dieein, anschließend blieben 4,42 Millionen Menschen beimzum Nahost-Deal dran. Der Marktanteil ging von 23,9 auf 16,7 Prozent zurück. Bei den Jungen waren es 0,91 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 17,2 Prozent.Am 14. Januar begann die 29. Handball-Weltmeisterschaft der Männer, die in Kroatien, Dänemark und Norwegen ausgetragen wird. Die deutsche Mannschaft startete mit einem 35:29-Sieg gegen Polen in das Turnier. 4,89 Millionen Zuschauer verfolgten das Spiel, das um 20.30 Uhr angepfiffen wurde. Der Marktanteil lag bei 18,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 1,31 Millionen Zuschauer gemessen, der Marktanteil lag bei 22,6 Prozent.Dieerreichten ab 22.15 Uhr 3,06 Millionen Zuschauer, die von Lea Wagner moderierteinteressierte noch 2,41 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 16,4 bzw. 19,3 Prozent. 0,61 bzw. 0,33 Millionen junge Menschen sahen Das Erste , die Marktanteile lagen bei starken 14,9 bzw. 13,2 Prozent.