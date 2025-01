«maybrit illner» informiert 2,80 Millionen

Quotennews

Im Anschluss verbuchte Markus Lanz mit seiner Gesprächssendung wieder 1,82 Millionen.

Die ZDF-Talkshowbeendete das vergangene Jahr mit einer Ausgabe vor nur 1,84 Millionen Fernsehzuschauern, immerhin langte es bei den jungen Menschen zu starken 9,3 Prozent. Nach knapp vier Wochen kehrte Illner in ihr Berliner Studio zurück und sendete eine neue Ausgabe, in der Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang, CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, der langjährige Diplomat Wolfgang Ischinger, Digitalexperte Achim Berg sowie Elmar Theveßen, Leiter des ZDF-Studios in Washington zu Gast waren. Die Sendung „Trumps neue Weltordnung – Angriff auf die Verbündeten?“ verbuchte 2,80 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr 17,1 Prozent Marktanteil ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,24 Millionen ermittelt, was 7,0 Prozent Marktanteil bedeutete.Vor acht Tagen verfolgten 1,60 Millionen, die Sendung schnappte sich nun 1,82 Millionen Fernsehzuschauer. FDP-Fraktionschef Christian Dürr, Claus Ruhe Madsen (CDU), Spiegel-Vizechefredaktion Melanie Amann und Ökonom Marcel Fratzscher kamen nach Hamburg, sodass ein Marktanteil von 19,4 Prozent möglich war. Unter den jungen Menschen wurden 0,18 Millionen gemessen, was zu einem Marktanteil von 9,9 Prozent führte.Dasmit Laura Barnick informierte 0,97 Millionen Zuschauer, zwischen 00.30 und 00.45 Uhr wurden 17,2 Prozent ermittelt. Beim jungen Publikum ermittelte die Arbeitsgemeinschaft Videoforschung (AGF) 0,10 Millionen, der Marktanteil wurde mit 7,9 Prozent ausgewiesen. Bis 02.15 Uhr wurde noch eine Episode vonaus dem Jahr 2017 wiederholt, die Krimi-Reihe mit Natalia Wörner und Ralph Herforth ließ 0,39 Millionen Menschen wach bleiben. Der Marktanteil lag bei 10,8 Prozent. Unter den jungen Erwachsenen waren nur noch 0,04 Millionen, dies sorgte für schlechte 4,7 Prozent.