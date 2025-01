«Roadtrip Amerika» kehrt mit guten Quoten zurück

Quotennews

Bevor Kabel Eins nach Chicago reiste, war zunächst eine Flugrettung am Hintertuxer Gletscher angesagt.

Der Fernsehsender Kabel Eins schickte Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmus auf ihren dritten. Die Sendung war bislang meist ein großer Erfolg, weshalb eine neue Runde obligatorisch war. Das Abenteuer startete mit der Route 66 im US-Bundesstaat Illinois und das Team machte Halt am Michigansee. Den ersten Ausflug sahen 0,77 Millionen Fernsehzuschauer, der Sender freute sich über 3,1 Prozent Marktanteil. Die Reise mit dem Wohnmobil kam auf 0,32 Millionen Werberelevante, sodass ein Marktanteil von 6,8 Prozent entsprang.Zwischen 22.20 und 23.25 Uhr ging es mitweiter. Dieses Mal standen die zehn verrücktesten Foodtrends in Amerika im Mittelpunkt. Kabel Eins hat im Vorfeld versprochen, dass italienische Klassiker auf amerikanischen Größenwahn treffen. Die Reichweite ab drei Jahren belief sich auf 0,57 Millionen, der Marktanteil belief sich auf 3,6 Prozent. Unter den jungen Menschen wurden 0,22 Millionen gefunden, sodass der Sender sich über 6,8 Prozent Marktanteil freuen konnte.Bereits um 18.55 Uhr sendete die Unterföhringer Fernsehstation, bei der Sendung wurde der Flugrettungsstützpunkt Alpin 5 gesetzt, am Hintertuxer Gletscher wurden Wintersportler in Not gerettet. Dieses Abenteuer sahen 0,57 Millionen Menschen, sodass ein Marktanteil von 2,7 Prozent möglich war. Unter den jungen Menschen befanden sich 0,16 Millionen, was 4,6 Prozent bedeutet.