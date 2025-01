Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Der Bergdoktor»? Punktete ProSieben mit seiner illustren Clipshows?

6,95 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die dritte Folge von, „Das Nolden-Haus“ sicherte sich 26,9 Prozent Marktanteil. Mit 0,47 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr man 9,7 Prozent Marktanteil ein. Die «Panorama»-Dokumentationund dieerzielten 3,14 und 2,51 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 14,2 und 14,0 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 7,3 sowie 11,4 Prozent gemessen.Das ZDF setzte auf, der 5,15 Millionen Zuschauer hatte und auf 19,9 Prozent Marktanteil. „Ein neuer Mensch“, so der Titel der Folge, erzielte 10,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Mitundwurden 4,03 und 2,80 Millionen Zuschauer gezählt, der Marktanteil lag dieses Mal bei 18,1 und 17,1 Prozent. Unter den jungen Erwachsenen waren 7,9 und 7,0 Prozent.undbescherten RTL 1,86 und 1,82 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf maue 8,9 und 8,0 Prozent bei den jungen Erwachsenen.brachte 1,45 Millionen Menschen zu Sat.1 , in der Zielgruppe wurden starke 9,9 Prozent erzielt. Eine weitere-Wiederholung fuhr 6,8 Prozent Marktanteil ein.lockte 0,63 Millionen Menschen zu ProSieben , die lustigen Knaller-Kids verzeichneten 6,0 Prozent bei den Umworbenen. Wiederholungen vonzählten 0,30 und 0,18 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe waren 3,1 und 5,2 Prozent möglich.undbrachten Kabel Eins 0,77 und 0,57 Millionen Zuschauer, die Sender freute sich über jeweils 6,8 Prozent in der Zielgruppe.verbuchte 0,42 Millionen, die fünfte Köln-Episode fuhr 5,4 Prozent bei den Werberelevanten ein. Eine-Wiederholung sicherte sich noch 7,1 Prozent in der Zielgruppe. VOX setzte auf(1,06 Millionen) und(0,65 Millionen), die auf 4,9 und 6,8 Prozent Marktanteil kamen.