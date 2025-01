«Navy CIS» nur beim Gesamtpublikum gut

Quotennews

Der Seriendienstag ging wieder an den Start, wenngleich ab 22.15 Uhr die Reichweiten stark sanken.

Christopher J. Waild schrieb die neue-Episode „Das leere Nest“, in dem Nick Torres bei einem Undercover-Einsatz in einem Drogenkartell enttarnt wurde. Die neue Geschichte erreichte bei Sat.1 am Dienstag um 20.15 Uhr 1,09 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr einen Marktanteil von 4,3 Prozent Marktanteil ein. Die Regiearbeit von Diana Valentine lief beim jungen Publikum nur schleppend: 0,19 Millionen werberelevante Zuschauer brachten 3,9 Prozent Marktanteil mit.In der zweiten Folge wurde der Agent Diego Baretto tot aufgefunden. Die Polizei fand außerdem eine zweite Leiche, bei der es sich offenbar um einen Auftragskiller handelte. Die 21.15-Uhr-Folge mit dem Titel „Geheimnisse“ aus der Hand von Marco Schnabel brachte 1,15 Millionen Zuschauer und sicherte sich 5,0 Prozent. Unter den Werberelevanten waren nur 0,18 Millionen, die 3,8 Prozent Marktanteil brachten.ging um 22.15 Uhr mit einer neuen Folge weiter. Die Serie mit Missy Peregrym und Zeeko Zaki verbuchte 0,70 Millionen Zuschauer. Das Drehbuch von Rick Eid und Joe Halpin erreichte 4,4 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe kam die Geschichte „Umsturzpläne“ auf 3,7 Prozent bei allen sowie 0,12 Millionen. Schließlich sahen 0,36 Millionen noch, das auf 3,5 Prozent Marktanteil kam. In der Zielgruppe wurden 0,07 Millionen und 3,5 Prozent verbucht.