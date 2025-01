35,9 Millionen sehen Sieg der Eagles

US-Quoten

Das Spiel zwischen Green Bay und Philadelphia erzielte das zweitbeste Wild-Card-Ergebnis aller Zeiten.

Der Fernsehsender FOX ist mit dem Verlauf der NFL-Playoffs mehr als zufrieden. Am Sonntag trafen drei Teams aufeinander. In der AFC trafen Denver und Buffalo aufeinander (7:31), in der NFC Green Bay (10:22) und Washington und Tampa Bay (23:20).Die Eagles lockten 35,9 Millionen Amerikaner vor die Bildschirme und machten FOX zum erfolgreichsten Sender am Sonntag. Die Reichweite wurde nicht nur über den linearen Fernsehsender FOX erzielt, sondern auch über andere Fox-Plattformen und den Streamingdienst des Senders. Die entscheidenden Minuten des Spiels wurden sogar von 39,51 Millionen Zuschauern gesehen, und zwar zwischen 19:00 und 19:15 Uhr.Im Durchschnitt erreichte FOX mit dem Spiel zwischen den NY Giants und Green Bay im Jahr 2017 39,346 Millionen Zuschauer. Nächste Woche treffen die Philadelphia Eagles und die LA Rams aufeinander, bevor am 26. Januar 2025 die NFC Championship ausgetragen wird. Der Super Bowl ist für den 9. Februar 2025 angesetzt und wird auf FOX übertragen. Das Endspiel findet in New Orleans statt.