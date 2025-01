Primetime-Check

Wie erfolgreich war die Sachsenklinik? Punktete RTL mit «Alarm für Cobra 11»?

5,03 Millionen Zuschauer fürund 4,20 Millionen Menschen für, die Serien sicherten sich 19,7 und 17,3 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden 10,0 und 7,4 Prozent erzielt. Mitundwaren 2,21 und 2,24 Millionen möglich, die Marktanteile tangierten dieses Mal bei 10,4 und 13,3 Prozent. Die Programme holten 4,5 und 9,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.(2,85 Millionen) und(2,68 Millionen) erreichten 11,1 und 11,0 Prozent Marktanteil, bei den jungen Menschen wurden 9,3 sowie 8,7 Prozent Marktanteil eingefahren. Dasverbuchte 3,75 Millionen sowie 17,5 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 11,3 Prozent ermittelt. Die «37°»-Dokumentationwar für 2,34 Millionen Menschen von Interesse, die Marktanteile bewegten sich bei 13,5 Prozent bei allen sowie 8,9 Prozent beim jungen Publikum.Zwei neue-Folgen holten 1,09 und 1,15 Millionen Zuschauer und sicherten sich 3,9 und 3,8 Prozent bei den Umworbenen. Auch RTL hatte mitNeuware im Programm, das auf 1,33 Millionen Zuschauer und 8,8 Prozent in der Zielgruppe kam. Drei-Folgen brachten VOX 0,93, 0,65 und 0,34 Millionen Zuschauer und führten zu 7,9, 9,1 und 5,6 Prozent in der Zielgruppe.RTLZWEI setzte zunächst auf, das auf 0,58 Millionen und 6,5 Prozent kam. Mitim Anschluss erreichte der Sender 0,44 Millionen und 5,8 Prozent. ProSieben setzte auf die Spielfilmeund, die 1,25 und 0,43 Millionen Zuschauer hatten. In der Zielgruppe wurden 9,8 und 6,6 Prozent Marktanteil geholt. Kabel Eins wiederholte(0,51 Millionen) und(0,28 Millionen), womit man 3,4 und 1,4 Prozent Marktanteil holte.