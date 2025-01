«Rosenheim-Cops» überzeugen im ZDF

Quotennews

Bereits um 18.05 Uhr verfolgten 3,37 Millionen Menschen die Serie «SOKO Köln». «Markus Lanz» zum Thema Alternative für Deutschland (AfD) und BSW lief ebenfalls gut.

3,37 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten am Dienstag um 18.05 Uhr die neue Geschichte „Ins Abseits gelaufen“ vonein. Die Folge von Oke Stielow (Drehbuch) und Wendla Nölle (Regie) handelte von Matti, der Aushilfstrainer bei einer Jugendmannschaft ist. Kurz vor einem Entscheidungsspiel fand er seinen besten Spieler erschlagen auf. Dieses Drama holte 19,5 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,21 Millionen gemessen, der Marktanteil lag bei guten acht Prozent.Nach(3,52 Millionen) blieben 3,83 Millionen Menschen bei einer neuen Folge vondran. Die Geschichte „Erst gestohlen, dann geklaut“ aus der Feder von Claudia Leins verbuchte 16,4 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich der Kriminalfall mit Dieter Fischer und Sophia Schiller 0,22 Millionen, sodass die Regiearbeit von Daniel Drechsel-Grau auf nur fünfeinhalb Prozent Marktanteil kam.Die 20.15-Uhr-Dokumentation, in der unter anderem Schauspieler Axel Milberg in die Rolle eines Rentners schlüpfte, sahen 2,85 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Sender verzeichnete 11,1 Prozent Marktanteil. Die Dokumentation mit Jochen Breyer erreichte 0,45 Millionen junge Menschen, was zu 9,3 Prozent Marktanteil führte. Beiwaren Amira Mohamed Ali (BSW-Co-Vorsitzende), Jörg Urban (AfD-Politiker), „Zeit“-Vize-Chef Martin Machowecz und Militärhistoriker Sönke Neitzel zu Gast. Ab 22.45 Uhr schalteten 1,79 Millionen Menschen ein, das bedeutete starke 15,1 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen fuhr man 0,20 Millionen ein, das sind positive 8,6 Prozent.