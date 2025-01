«TV Total» einstellig gegen Sport-Übermacht

Quotennews

An diesem Mittwoch konnte der Entertainer in Anbetracht der Fußball- & Handball-Konkurrenz ausnahmsweise nur einstellige Zahlen beim jungen Publikum einfahren.

In der letzten Woche gelang ihm dies bereits ebenfalls: Dank 12,6 Prozent vor sieben Tagen konnte Sebastian Pufpaff mit seiner Comedy «TV Total» die Marktführerschaft eintüten. Dass dies gestern nicht erneut passierte, lag wohl nur an König Fußball und zugleich an der Handball-WM. In Anbetracht dessen lief es noch ok.Die Auswertung der Daten von gestern zeichnet nämlich noch ein akzeptables Bild für ProSieben: «TV Total» zog in der wichtigen Zielgruppe immerhin noch 0,53 Millionen und mäßige 9,4 Prozent in seinen Bann, die, so viel sei bereits aber bereits vorweggenommen, nicht mehr ausreichten, um die gewohnte Marktführerschaft zu sichern. Anschließend ging es in Unterföhring dann wieder in den roten Bereich: «Die Quatsch Comedy Show» wurde nur noch von ganz üblen 4,4 Prozent verfolgt – es blieben bloß noch 0,24 Millionen der Jungen dran. Insgesamt zogen beide Comedy-Formate im Übrigen magere 3,7 und 1,9 Prozent.«Mario Barth deckt auf» bei RTL musste Fußball und «TV Total» in der Zielgruppe derweil klar vorbeiziehen lassen, denn der Empörungs-Dauerbrenner blieb auch diese Woche wieder in kritischer Einstelligkeit zurück– die ermittelten 8,4 Prozent bei 0,47 Millionen Zuschauenden werden in Deutz trotz Sport-Konkurrenz etwas Stirnrunzeln verursachen. Weitergehend war auch hier mit 1,47 Millionen und 5,7 Prozent beim älteren Publikum nicht viel zu holen.