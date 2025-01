Staffelstart: «Trucker Babes» mäßig zum Auftakt

Quotennews

Quotentechnisch fuhr die Produktion sicher keine 400 PS...

Auch diebefinden sich bereits seit 2017 auf den Schirmen und erlebten dabei bessere und schlechtere Tage. In den Anfangsjahren konnten die LKW-Fahrerinnen, die auf ihren Touren durch Europa und andere Kontinente begleitet werden, noch einen kleinen Hype bei Kabel Eins auslösen, der die Quoten bis auf 7/8 Prozent beschleunigte. Mittlerweile ist das Interesse aber wieder deutlich runtergefahren. Zwar machten konzeptionelle Umstellungen vor einiger Zeit wieder punktuelle Anstiege auf 5 Prozent möglich, jedoch ging es in der letzten Staffel erneut auf 3-4 Prozent runter.Zum Auftakt in die aktuelle Runde sah es nun wieder ein wenig freundlicher aus: Die Resonanzen bewegten sich in einem leicht gesteigerten Rahmen und beliefen sich auf immerhin recht mäßige 4,7 Prozent in der für Kabel wichtigen Zielgruppe der 14-49-Jährigen - sowie auf niedrige 2,9 Prozent bei den Älteren. Es waren Marktanteile, die durch Sehbeteiligungen von 0,26 Millionen beziehungsweise 0,80 Millionen zustande kamen. Alles in Allem Zahlen, die noch respektabel sind, in Anbetracht der durchaus beachtlichen Konkurrenz. Der Sprung über 5% bleibt aber sicher weiter wünschenswert.Als Anschluss-Programm wählten die Programmplanerinnen und Planer wie gewohnt den Service-Dauerbrenner- und daran taten sie gut: Dieses Mal interessierten sich 0,24 Millionen Junge zu richtig guten 7,5 Prozent Marktanteil für Urlaubstipps mit Bezug zu Sansibar – erfreuliche Resultate. Insgesamt brachte das Magazin nur durchwachsene 3,7 Prozent (0,53 Millionen) ein.