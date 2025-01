Geschmack getroffen: «Promi-Darts WM» punktet auch am Sonntag

Quotennews

Das Event von ProAcht hat recht viele Leute angemacht.

Seit 2017 istTeil des Unterföhringer Privatsenders. In den Anfangsjahren noch von einem gewissen Joachim C. Winterscheidt präsentiert, moderiert inzwischen Christian Düren die Sessions an, welche weiterhin von Elmar Paulke kommentiert werden. Dieses Jahr mussten sich die Fans des Formats auf eine erneute Änderung einstellen: Zum ersten Mal wird die Show nicht am Samstag-, sondern Sonntag-Abend gezeigt. Machten sie den Wechsel mit?Immerhin ließen sich in den letzten Jahren noch passable Zuschauerzahlen an Land ziehen. So waren es 2024 nette 12,7 Prozent bei 0,65 Millionen und 2023 sogar klar gute 13,1 Prozent. Dieses Jahr setzte es mit dem Wechsel auf den Sonntag sogar einen höheren Marktanteil : Gestiegene 14,6 Prozent bei recht konstanten 0,59 Millionen Werberelevanten fieberten mit – ein schönes Ergebnis für ProAcht, die Zuschauenden haben den Umzug mitgemacht. Blass sah es hingegen beim Gesamtpublikum aus: Nur 5,3 Prozent kam durch die 1,02 Millionen Zuschauenden insgesamt zusammen.Das Format, in dem Christian Düren sonst immer zu sehen ist, konnte an diesem Tag aber gar keinen Stich setzen.brachte nur 0,16 Millionen 14-49-Jährige vor die Schirme – entsprechend mager fiel der Anteil aus: Nur 5,7 Prozent formierten sich. Damit hatte dieim Anschluss kein wirklich gutes Lead-In, konnte sich aber auf immerhin passable 8,8 Prozent (0,25 Millionen) steigern.