Primetime-Check: Sonntag, 5. Januar 2025

Quotennews

An «Tatort»-Sonntagen stellt sich die Frage nach dem Primetime-Sieg meistens nicht – erst recht, wenn die Kölner an der Reihe sind.

Und so war er ganz vorne zu verorten, der neueste-Fall aus der Domstadt mit Schenk und Ballauf. Er zog insgesamt 9,94 Millionen Krimi-Fans in seinen Bann, die einen Marktanteil von phantastischen 35,3 Prozent hervorbrachten. Auch beim jüngeren Publikum war die Spitzenposition nicht in Gefahr zu bringen: Ebenfalls wunderbare 22,6 Prozent (1,30 Millionen) konnten von den anderen Sendern nicht getoppt werden.Auch nicht vom ZDF, das mit einer-Schmonzette gewohnter Weise auf Kontrastprogramm setzte. Der Film mit dem Untertitel „Das Flüstern der Pferde“ fuhr dabei immerhin noch passable 13,5 Prozent bei 3,81 Millionen Zusehenden ein. Eher belanglos sahen die Resonanzen bei den Leuten bis 49 aus, die sich nur zu schwachen 5,1 Prozent (0,30 Millionen) abholen ließen. Stärkster «Tatort»-Verfolger beim jungen Publikum war indes ProAcht, wo kurz nach der richtigen Darts-WM wiedermalaus dem Ärmel geschüttelt wurde. Damit ließen sich 0,59 Millionen Zuschauende binden, die wirklich erfreuliche 14,6 Prozent Zielgruppen-Anteil ausmachten. Bei den älteren zog das Event allerdings nur 1,02 Millionen zu 5,3 Prozent an.Eine Spielfilm-Premiere gab es bei Schwestersender Sat.1 zu sehen. 0,34 Millionen und zähe 6,5 Prozent der TV-Schauenden im Alter von 14-49 ließen sich hier aufein. Noch weniger Prozent waren es von der älteren Zuschauerschaft, bei der es der Streifen nur auf 6,1 Prozent (1,53 Millionen) brachte. Noch davor konnte sich VOX positionieren, wo man es mit einem weiterenzumindest auf solide Werte von 7,9 Prozent bei 0,38 Millionen aus der Zielgruppe brachte.Schwer tat sich in der Primetime die eigentlich größere Schwester RTL . Mehr als Marktanteile von 7,7 und 7,4 Prozent waren in der unmittelbaren Primetime nicht drin für-Football, am Vorabend sah es noch etwas besser aus von den Anteilen her. Um die 0,45 Millionen verfolgten die Begegnung aus der Zielgruppe zur besten Sendezeit. Lüften wir doch an dieser Stelle das Rätsel um die Kabel Eins-Quoten, wo diemit einer neuen Staffel auf Sendung gingen. Zum Auftakt wohnten 0,26 Millionen und gerade noch mäßige 4,7 Prozent der Umworbenen bei. Gar etwas mehr Speed hatte RTLZWEI an diesem Abend drauf: Hier holte die Filmwiederholungerstaunlich solide 5,1 Prozent bei 0,29 Millionen im Alter von 14 bis 49.