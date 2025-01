Da simmer dabei!: Viele Zuschauer verfolgen Kölner «Tatort»-Ermittlungen

Quotennews

Die ARD kann mit der Resonanz sehr zufrieden sein.

Auch an diesem Sonntag waren wieder hohe Quoten für denzu erwarten. Schließlich ging das Ermittler-Duo aus Köln auf Sendung, welches sich aus den Kommissaren Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) zusammensetzt und traditionell zu den quotenstärksten Tatort-Teams gehört. Teilweise waren in den letzten Jahren Reichweiten über 10 Millionen zu holen – so auch 2025?Schaut man sich die Quoten der aktuellsten Episode „Restschuld“ nun an, dann kann die ARD zunächst jedoch keinen Haken dahinter machen. Folglich ließen sich leicht nachgelassene 9,94 Millionen insgesamt mobilisieren, die einen Marktanteil von natürlich immer noch phänomenalen 35,3 Prozent ins Erste schleusten – dominante Marktführung in dieser Kategorie, die Zweistelligkeit wird dann wahrscheinlich in der Nachgewichtung gerissen. Die Jüngeren erzeugten einen geringeren Wert – hier ergaben 1,30 Millionen aber ebenfalls tolle 22,6 Prozent, die auch hier die Spitzenposition einbrachten.Im Anschluss versuchte die blaue Eins den Krimi-Erfolg noch weiter zu verlängern. Ab 21.45 Uhr wurden dementsprechend gleich zwei Folgen der norwegischen Krimiserieplatziert, in denen es um eine „Geheimnisvolle Brandung“ ging. 3,74 Millionen zu guten 16,5 Prozent in der ersten und 2,91 Millionen zu 16,3 Prozent in zweiten Folge wollten noch erfahren, was es damit auf sich hatte - allerdings dennoch ein deutlicher Abfall gegenüber dem Tatort. Aus der jüngeren Altersgruppe waren es maximal 0,30 Millionen und 6,0 Prozent - das ist dann schon sehr enttäuschend.