«Three Pines» wird zum Sorgenkind

Quotennews

Die Mystery-Serie «Three Pines» kam im Frühjahr 2024 über Sat.1 ins deutsche Fernsehen. Es lief - ordentlich - nun wird das Konzept bei Kabel Eins in die Zweitverwertung geschickt. Es läuft zum Auftakt - katastrophal.

Im Dezember 2022 startetebeim Streamingdienst Amazon Prime Video mit acht Folgen. Die Kritiken waren recht gut, wenn auch ebenfalls innerhalb des Jahres bekannt wurde, dass keine zweite Staffel folgen sollte. Sat.1 reichte der Erfolg offensichtlich, um das Format ins Free-TV zu holen. Im Januar 2024 wurde bekannt, dass man die Serie in Unterföhring zeigen möchte, im Februar war es schlussendlich so weit. Die Zahlen zur Sat.1-Platzierungen gingen in Ordnung. Man bewegte sich beim Bällchensender stets knapp unter der Million-Marke im Gesamten, die Zielgruppe verpasste ebenfalls meist den Sender-Tagesschnitt. Nach vier Wochen mit jeweils zwei Folgen war das Konzept durch, zum Abschluss standen schwachen Zahlen von 0,81 Millionen Gesamtreichweite und hiervon 0,15 Millionen definierte Zielgruppen-Reichweite.Soviel zum Rückblick - das Ganze fängt knapp ein Jahr später bei Kabel Eins erneut an. Zum gestrigen Freitag gab es zwei Folgen. Was bereits 2024 nicht klappte, sollte auch in der Wiederholung 2025 nicht besser werden. Im Gegenteil, um 20:15 Uhr folgten lediglich 0,44 Millionen Zuschauer ab drei Jahren - das bedeutet schlimme 1,7 Prozent am Markt. Noch düsterer wird die Bewertung der Zielgruppe, mit 0,05 Millionen Umworbenen kommt man auf nur 0,8 Prozent des Marktes an. Das tut weh - wird aber immerhin ab 22:20 Uhr mit der zweiten Episode leicht besser.Mit noch immer schlimmen 0,48 Millionen Zuschauer sehen zumindest die erreichten 3,0 Prozent am Gesamtmarkt etwas besser aus, überzeugen kann die zweite Folge jedoch nicht. Die Zielgruppe steigert sich ebenfalls mit 0,06 Millionen auf 1,4 Prozent, das ist jedoch ebenfalls weiterhin ein schlichtweg schlechtes Ergebnis, was jedoch zu erwarten war. In der Zielgruppe übertrumpfen damit zahlreiche Formate die Primetime deutlich. «Abenteuer Leben Spezial» ab 18 Uhr führt die Reichweiten-Tabelle mit 0,11 Millionen (4,5 Prozent) an, es folgt «Abenteuer Leben täglich» ab 17 Uhr mit 0,10 Millionen (5,0 Prozent).