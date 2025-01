Auf die Bretter geschickt: Promi-Wrestling floppt

Quotennews

Das neue Pufpaff-Event war für ProAcht kein Aufschlag.

Nachdem es die Neuauflage von TV Total mit Sebastian Pufpaff in den letzten Jahren zu einer gewissen Beliebtheit brachte, entschlossen sich ProSieben und Brainpool in der zweiten Jahreshälfte, den Erfolg mit weiteren Events am Samstag-Abend verlängern zu wollen. Dafür holte man nicht nur das „Turmspringen“ unter das dach von „TV Total“ zurück, sondern kündigte auch eine Neukreation „Das TV Total Promi-Wrestling“ an, in dem sich unter anderem nun Puffi und Evil Jared duellierten, der Late-Night-Host aber auch in die Rolle des Kommentators schlüpfte.Weil weitere Specials, wie der von Pufpaff präsentierte „Bundesvision Comedycontest“, oder „TV Total XXL“ entweder mittelmäßig performten bzw. ganz floppten, lastete auf der frischen Idee nun einige Last. Dieser war sie nicht sonderlich gewachsen: Es ergaben sich nur 0.40 Millionen Interessierte, die einen Zielgruppen-Anteil von mauen 8,9 Prozent hervorbrachten – ein hinterer Platz bei den Jungen, die das Event somit auf die Bretter schickten. Die Älteren ließen sich hingegen bloß zu 0,62 Millionen und ganz schwachen 2,6 Prozent mitziehen.Im Anschluss bot ProSieben dann aber nur noch Konserven-Ware auf: Eine alte „Schlag den Star“-Wiederholung, in der die Komiker Kaya Yanar und Paul Panzer gegeneinander antraten sollte wohl noch für einen Audience-Flow sorgen, der sich in Anbetracht von üblen 3,9 Prozent Anteil bei 0,08 Millionen Umworbenen aber nicht einstellte.