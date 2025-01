Primetime-Check: Samstag, 4.Januar 2025

Quotennews

Konnte Pufpaff die anderen Sendungen mit seinem Promi-Wrestling weghauen, oder holte er sich selbst eine blutige Nase?

Gestern waren wieder 3 Show-Lager zu beobachten: Das erfolgreichste schlug dabei im Ersten sein Zelt auf und hieß «Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell», das insgesamt 5,12 Millionen Interessierte zu prallen 21,8 Prozent Anteil am entsprechenden Markt versammeln konnte. Auch wenn damit nicht der Primetime-Sieg in Gänze möglich war, so siegte Pfadfinder Pflaume doch zumindest beim jungen Publikum gegen die privaten Entertainment-Sendungen – starke 19,8 Prozent konnte er von ihnen einholen.Auf ProAcht kristallisierten sich nur ganz schwache 0,62 Millionen Gesamt-Zuschauende heraus. Ärmliche 2,6 Prozent Marktanteil waren damit lediglich am dazugehörigen Markt zu holen. Leider war das dort gezeigte „TV Total Promi-Wrestling“ bei den Jüngeren auch nicht sonderlich gefragter und wurde bei ihnen mit durchwachsenen 8,9 Prozent (0,40 Millionen) ziemlich auf die Bretter geschickt.Im Schatten dieses Duells bewegte sich wieder Mal das ZDF mit einem Krimi. Hier kam dieses Mal wieder „Ein starkes Team“ zum Zug, dass es mit einen „toten Mörder“ zu tun bekam. Für die Klärung des Falles ließen sich sehr hohe 7,33 Millionen und 28,7 Prozent ab drei Jahren binden, die letztlich zum Primetime-Sieg beim Gesamtpublikum führten. Die Jüngeren hingegen waren in deutlich geringerer Anzahl vertreten – 8,3 Prozent bei 0,38 Millionen bilden aber immer noch ein passables Level ab. Etwas weniger im Schatten als beim letzten Mal lag währenddessen Eltons 12 » bei RTL, welches auch gestern erstmals zu zweistelligen Resultaten fähig war: Recht solide 10,8 Prozent der Umworbenen und durchwachsene 7,0 Prozent der Älteren schalteten lediglich zu. Reichweitenmäßig bewegte sich die Produktion von Raab Entertainment bei 0,42 und 1,42 Millionen etwa auf gleicher Flughöhe wie beim letzten Mal, sonderlich hoch fiel die Reichweite trotz Marktanteilssteigerungen also nicht aus.Düster sah es bei RTLZWEI aus: Dort kam es für den ollen Film Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis im Angesicht von schwachen 3,9 Prozent durch 0,18 Millionen Werberelevante zu keinem Lichtblick. Ebenso nicht bei den Älteren, die nur zu mickrigen 2,5 Prozent zusahen. Zwar zeigte Sat.1 eine Free-TV-Premiere, genauer gesagt Happy Family 2, das aber auch keine Freude bringen konnte – bloß schlechte 5,7 Prozent (0,26 Millionen Umworbene ließen sich darauf ein.Angeschlagen an diesem Abend auch VOX und Kabel 1: Bei der roten Kugel sah es für den SciFi-Thriller Oblivion mit 4,6 Prozent (0,21 Millionen) sehr trüb aus, was zumindest aber noch langte, um vor Kabel Eins ins Ziel zu kommen. Die orange Eins wiederholte erneut alte Navy CIS»-Episoden der Hawaii und L.A.-Ableger, die nur zwischen ganz dürren 2,1 und 1,9 sowie 2,3 und verbesserten 4,9 Prozent performten, und damit gewohnt auf der Strecke blieben. Es waren Werte, die aus jeweils 0,09 und 0,15 Millionen 14-49-Jährigen folgten.