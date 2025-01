Vierschanzentournee-Abschluss sehen 4,34 Millionen

Quotennews

Das ZDF übertrug das Dreikönigsspringen aus Bischofshofen, bei dem sich Daniel Tschofenig den Turniersieg holte. «Der Palast» konnte mit Staffel zwei nicht an die erste Runde anknüpfen.

Daniel Tschofenig gewann vor seinen österreichischen Teamkollegen Jan Hörl und Stefan Kraft das vierte und letzte Springen der Vierschanzentournee 2024/25 und sicherte sich damit auch den Gesamtsieg vor Hörl. Das ZDF übertrug am Montag ab 16:28 Uhr von der Paul-Außerleitner-Schanze. Die beiden von Stefan Bier kommentierten Durchgänge verfolgten bis 19:00 Uhr im Schnitt 4,34 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem Marktanteil von 27,3 Prozent entsprach. Aus der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen stammten 0,54 Millionen Skisprung-Enthusiasten, die 21,8 Prozent des Marktes belegten.Im Vorlauf meldete sich der Mainzer Sender aus dem österreichischen Villach, wo der Skisprung-Weltcup der Frauen Station machte. Den Sieg der Österreicherin Eva Pinkelnig vor der Deutschen Katharina Schmid verfolgten 1,69 Millionen Zuschauer. Ab 14:26 Uhr erzielte das ZDF einen Marktanteil von 17,4 Prozent auf dem Gesamtmarkt. Mit 0,16 Millionen jungen Zusehern erreichte man starke 10,0 Prozent Marktanteil.In der Primetime kehrteauf die Bildschirme zurück, konnte aber nicht an die Werte der ersten Staffel anknüpfen, die Anfang 2022 auch dank der Corona-Pandemie teils über sechs Millionen Zuschauer verzeichnet hatte. Die ersten beiden neuen Folgen markierten 2,96 und 2,99 Millionen Zuschauer sowie Marktanteile von 11,5 und 11,9 Prozent. Vor drei Jahren waren rund 20 Prozent drin. Auch beim jungen Publikum war «Der Palast» deutlich schwächer unterwegs. Mit 0,22 und 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren nur 4,5 und 4,8 Prozent drin. Am Dienstag und Mittwoch folgen jeweils zwei weitere Episoden.