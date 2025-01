Primetime-Check

Wie lief es für «Der Palast» im ZDF? Gelang «Wer wird Millionär?» der Start in die „3-Millionen-Euro-Woche“? Und wie lief das Debüt der neuen «Die Geissens»-Staffel?

Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen konkurrierten am Dreikönigstag der Spielfilm, den 5,08 Millionen Zuschauer im Ersten verfolgten, und die zweite-Staffel. Die ersten beiden Folgen der ZDF-Serie sahen 2,96 und 2,99 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Während die blaue Eins einen Marktanteil von 20,0 Prozent verzeichnete, kam die Mainzer TV-Station auf 11,5 und 11,9 Prozent. Beim jüngeren Publikum hatte Das Erste mit 12,0 Prozent die Nase vorn. «Der Palast» erreichte 4,5 und 4,8 Prozent. Im Ersten ging das Programm derweil mit zwei weiteren-Folgen weiter, die zwischen 21:45 und 23:15 Uhr 2,55 und 2,16 Millionen Zuschauer sowie 12,1 und 13,2 Prozent hervorbrachten. Bei den Jüngeren waren 4,4 und 3,7 Prozent drin.und der Thrillersicherten dem ZDF bis Mitternacht 3,63 und 1,80 Millionen Zuschauer sowie 16,0 und 12,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel das Ergebnis von 10,4 auf 5,3 Prozent.Im Privatfernsehen räumte RTL mit dem Start der „3-Millionen-Euro-Woche“ beiab. Das fast vierstündige Quiz markierte 3,18 Millionen Zuseher, sodass sich Günther Jauch über Marktanteile von 15,9 Prozent im Gesamtmarkt sowie 16,8 Prozent in der Zielgruppe freuen durfte. Der-Einschub um 22:15 Uhr informierte 20 Minuten lang 3,13 Millionen Interessierte mit den Nachrichten des Tages. Die Marktanteile wurden auf 16,8 respektive 19,1 Prozent beziffert. VOX setzte auf zwei neue-Folgen. Mit Geschichten aus den USA punktete der Kölner Sender bei 0,84 Millionen sowie 7,7 Prozent der Umworbenen, Familie Töpperwien war ab 22:15 Uhr für 0,45 Millionen Menschen interessant, der Marktanteil lag bei 5,5 Prozent.Sat.1 schicktemit dem Thema „Die unvergesslichsten Augenblicke im neuen Jahrtausend“ vor 0,47 Millionen Sehern auf Sendung. Die Show mit Oliver Geissen fuhr 3,6 Prozent beim werberelevanten Publikum ein. Die Komödiesorgte im Anschluss für 0,23 Millionen und 3,1 Prozent. ProSieben zeigte neue Folgen vonund, die 0,55 und 0,42 Millionen Zuschauer anlockten.schnappte sich zwischen 22:30 und 0:55 Uhr noch 0,24 Millionen Seher. Die Zielgruppen-Quote bewegte sich am Montagabend bei 7,2, 6,1 und 6,0 Prozent.Kabel Eins durfte sich über 0,65 Millionen Zuschauer währen der Ausstrahlung vonfreuen. Der Spielfilm besorgte tolle 6,1 Prozent. RTLZWEI hatte mitebenfalls allen Grund zur Freude. Die erste Doppelfolge der neuen Staffel verzeichnete 0,48 und 0,50 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe wies die AGF Videoforschung 5,1 und 4,6 Prozent aus. Die anschließende Wiederholung vonsorgten ab 22:15 Uhr für 0,35 Millionen und 4,5 Prozent.