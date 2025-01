«Großstadtrevier»-Special beliebt bei Jung & Alt

Quotennews

«Im Moment der Angst» übertrumpfte beim jungen Publikum sogar das sehr erfolgreiche Special «St. Pauli, 06:07 Uhr» aus dem Mai 2021.

Das Erste hatte am Montagabend ab 18:00 Uhr gute Zahlen vorzuweisen. Miterreichte der öffentlich-rechtliche Sender 3,40 Millionen Zuschauer und verbuchte 18,5 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren standen ebenfalls gute 7,8 Prozent Marktanteil bei einer Sehbeteiligung von 0,23 Millionen zu Buche. Eine neue-Folge markierte ab 18:50 Uhr 2,97 Millionen Seher, der Marktanteil lag weiterhin bei ordentlichen 13,8 Prozent. Die Reichweite bei den Jüngeren blieb mit 0,22 Millionen konstant, der Marktanteil sank auf 6,2 Prozent.Um 20:00 Uhr verfolgten 6,37 Millionen Zuschauer die, darunter eine Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile der Hauptnachrichten beliefen sich auf 24,8 respektive 20,7 Prozent. In der Primetime meldete sich erneut das «Großstadtrevier» mit dem 90-Minüter, der mit 5,08 Millionen Zuschauer die größte Reichweite in der Primetime verbuchte. Der Marktanteil belief sich auf 20,0 Prozent. Auch bei den Jüngeren lief es mit 0,58 Millionen und 12,0 Prozent außerordentlich gut.«Im Moment der Angst» übertraf damit das vier Jahre zuvor gesendete Special, das zwar 0,73 Millionen unter 50-jährige Zuschauer registrierte, damit aber nur auf 9,9 Prozent Marktanteil kam. Der Film markierte im Mai 2021 6,95 Millionen Zuschauer. In der Pandemie kam Das Erste damals auf 23,6 Prozent.