«Unsere Lieblinge» geht völlig unter

Quotennews

Sat.1 sortierte sich in der Primetime hinter RTLZWEI ein, wo «Die Geissens» einen ordentlichen Start erwischten.

Der langjährige RTL-Moderator Oliver Geissen heuerte im vergangenen Jahr etwas überraschend bei Konkurrenzsender Sat.1 an, für den er die Ranking-Showmoderierte. Anlässlich des 75. Geburtstages des Grundgesetzes ging es in drei Folgen um Deutschlands größte Comedians, Filmstars und Musik-Stars. Im Schnitt schalteten etwas mehr als eine Million Zuschauer ein. Die Folgen, die im Frühjahr 2024 ausgestrahlt wurden, erreichten bis zu 7,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Auch im Gesamtmarkt waren solide Werte drin.Am gestrigen Montag kehrte Geissen auf die Sat.1-Bildschirme zurück, nachdem er zum Jahreswechsel wieder bei RTL durch «Die ultimative Chart Show» führte. Das Thema „Die unvergesslichsten Augenblicke im neuen Jahrtausend“ lockte aber nur 0,47 Millionen Zuschauer zum Bällchensender, sodass sich Sat.1 mit miserablen 1,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum begnügen musste. Auch in der Zielgruppe fielen die Werte deutlich niedriger aus als im Vorjahr. Mit 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen halbierte sich die Reichweite, der Marktanteil krachte auf 3,6 Prozent auf ein neues Tief.Damit lag Sat.1 am Montagabend noch hinter RTLZWEI , wo eine neue-Staffel debütierte. Die Doppelfolge unterhielt 0,48 und 0,50 Millionen Zuschauer, darunter 0,25 und 0,21 Millionen werberelevante. Im Gesamtmarkt kam der Grünwalder Sender auf 1,9 und 2,1 Prozent, bei den unter 50-Jährigen standen für RTLZWEI-Verhältnisse gute 5,1 und 4,6 Prozent zu Buche.Ein Erfolgserlebnis vermeldete unterdessen die Vorabend-Serie, die am vergangenen Donnerstag in ihre dritte Staffel startete. Am dritten Sendetag gab es erneut eine Reichweitensteigerung. Nachdem die ersten beiden Episoden 0,66 und 0,76 Millionen Zuschauer sahen, erreichte die Sendung zum Wochenstart 0,83 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil stieg leicht auf 3,8 Prozent. Bei den Jüngeren waren mit 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährigen maue 3,7 Prozent drin – immerhin aber ebenfalls gleichbedeutend mit dem bisher höchsten Wert in 2025.