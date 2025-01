«WWM?» startet gut in die 3-Millionen-Euro-Woche

Quotennews

Günther Jauch durfte an den Weihnachtsfeiertagen gleich zweimal auf Sendung gehen. Mit den beiden Weihnachts-Specials vonfuhr der RTL-Quizmaster gewohnt gute Werte ein, wenngleich die Ausgabe vom 26. Dezember in der Zielgruppe vergleichsweise niedrige 10,5 Prozent einfuhr. Zum Start ins neue Jahr setzt der Kölner Sender noch stärker auf die Show-Marke und zeigt erneut eine „3-Millionen-Euro-Woche“.Am gestrigen Montag gelang der Auftakt in die fünftägige Ausstrahlung. 3,18 Millionen Zuschauer sorgten für einen Marktanteil von 15,9 Prozent. Damit übertrumpfte man die Werte der beiden letzten „3-Millionen-Euro-Wochen“-Starts. An Neujahr 2024 kam RTL auf 3,07 Millionen Zuschauer und 12,5 Prozent, im September 2024 fuhr man 2,80 Millionen Zuschauer und 15,3 Prozent ein. Auch in der Zielgruppe lag «WWM?» diesmal über dem Niveau des Vorjahres. Es wurden 0,63 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer registriert. Der Marktanteil wurde auf 16,8 Prozent beziffert (Neujahr 2024: 13,1%; September 2024: 15,7%). Damit sicherte sich RTL den Primetime-Sieg in der Zielgruppe, im Gesamtmarkt landete man vor dem ZDF , das mit «Der Palast» Probleme hatte.Auch RTLs Infoprogramm sorgten für gute Werte am Dreikönigstag.markierte mit 0,17 Millionen werberelevanten Zuschauern und 11,4 Prozent Marktanteil den besten Wert sein rund einem Monat. Insgesamt sahen die dreistündige Sendung 0,69 Millionen Zuschauer, die für 8,9 Prozent Marktanteil standen.sorgte um 18:30 Uhr für 1,77 Millionen Zuschauer sowie Marktanteil von 9,2 Prozent bei allen und 12,9 Prozent in der Zielgruppe.informierte 15 Minuten später 3,00 Millionen Menschen (14,8%) über die Geschehnisse des Tages. Die Reichweite in der Zielgruppe stieg von 0,40 auf 0,54 Millionen, sodass sich der Marktanteil auf 16,1 verbesserte.