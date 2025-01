WWM glänzt auch am Dienstag

Quotennews

Es ist aktuell wieder die Spezial-Woche bei RTL zu sehen.

Vorgestern startete Günther Jauch mit einer weiteren Aktionswoche in die neue Saison, in der es wieder bis zu drei Millionen Euro zu gewinnen gibt. Daraus folgt auch, dass der Quiz-Klassiker nicht nur am angestammten Montag, sondern ausnahmsweise auch an den anderen Wochentagen auf den Bildschirm kommt – so auch an diesem Dienstag.Welche Kandidatinnen und Kandidaten sich dem Gewinn am Dienstag näherten, wollten nun 0,58 Millionen Quiz-Fans aus der jüngeren Zielgruppe verfolgen. Aus ihnen resultierte ein schöner Marktanteil von 14,9 Prozent, der aber etwas unter den bisherigen Zahlen von 16,8 Prozent am Montag lag. Beim Gesamtpublikum lagauf einem guten zweiten Rang hinter den ARD-Serien- es langte zu starken 15,3 Prozent (2,98 Millionen Zuschauende).Eingeschoben wurde wieder mal das Nachrichten-Journal, welches im Jauch-Sandwich erfreuliche 14,4 Prozent der Umworbenen sowie 15,7 Prozent der Älteren informierte. Es waren Reichweiten von 0,52 bzw. 2,88 Millionen, die diese Anteile hervorbrachten.