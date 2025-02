Armie Hammer spielt bei Uwe-Boll-Thriller mit

Kino-News

Der neue Spielfilm soll unter dem Namen «The Dark Knight» vermarktet werden.

In «The Social Network» überzeugte Armie Hammer in der Doppelrolle der Winklevoss-Zwillinge, doch in den letzten Jahren geriet seine Karriere ins Stocken. Zeitweise wurde ihm sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen, doch die Staatsanwaltschaft von Los Angeles lehnte es ab, den Schauspieler anzuklagen.Nachdem er zuletzt in dem Western «Frontier Crucible» von Travis Mills mit Thomas Jane und William H. Macy zu sehen war, steht nun ein neues Projekt an. Hammer wird in Uwe Bolls neuem Spielfilmmitspielen, dessen Dreharbeiten am 27. Januar in Kroatien beginnen. Es handelt sich um einen Selbstjustiz-Film.Hammer spielt in dem Spielfilm, der auf einem Originaldrehbuch von Boll basiert, Sanders, der die Gerechtigkeit in die eigenen Hände nimmt, als er auf Verbrecherjagd geht. Als sein Kreuzzug ihn zu einer Social-Media-Sensation und in den Augen der Öffentlichkeit zum Helden macht, sieht der örtliche Polizeichef in ihm eine Bedrohung für die Gesellschaft und versucht, ihn zur Strecke zu bringen. "Die Geschichte von The Dark Knight könnte nicht aktueller sein und ich freue mich darauf, sie mit dieser großartigen Besetzung zum Leben zu erwecken", so Boll.