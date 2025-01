Schweiger-Premiere schwach, Landarztpraxis katastrophal

Quotennews

Es lief der Film «Lieber Kurt» aus 2022.

Dabei handelt es sich um einen Film, bei dem Til Schweiger Sarah Kuttners 2019 erschienen Roman „Kurt“ adaptierte und sowohl selbst Regie führte, als auch eine der Hauptrollen spielte. Das alles nützte aber nichts – an den Kinokassen ging das Werk unter wie Senkblei. Minimierte dies jetzt auch die Chancen auf eine erfolgreiche Free-TV-Premiere?Schaut man sich die Resultate der gestrigen Sat.1-Primetime an, in der der Streifen ab 20.15 Uhr programmiert war, dann kann man tatsächlich festhalten, dass sich die schlechten Vorzeichen bestätigten. Folglich waren mit dem Schweiger-Stoff nur 0,28 Millionen Menschen aus der Zielgruppe zum Bällchensender zu locken, die lediglich 6,4 Prozent Anteil am dazugehörigen Markt besorgten. Insgesamt liefs auch nicht prickelnd: Nur ganz niedrige 3,6 Prozent durch 0,80 Millionen ergaben sich.Auch mit ihrem Vorabend können die Unterföhringer nicht zufrieden sein. Dort tat sichmit ihrer neuen Staffel weiter sehr schwer, in Tritt zu kommen: Katastrophale 1,8 Prozent (0,06 Millionen) der Jungen schalteten zu und stießen die Daily in einen ganz alarmierenden Bereich – von der 5-6%-Prozent-Marke hat man sich inzwischen also wieder ein ganzes Stück entfernt. Die Älteren waren derweil bloß zu 0,72 Millionen und 3,5 Prozent zugegen.