3 Quotengeheimnisse

Die «Deutschlandbilder» laufen richtig erfolgreich, ProSieben und ProSieben Maxx holen zusammen Top-Werte und Nitro hat den gesamten Abend tolle Werte mit «S.W.A.T.».

Früher strahlte Das Erste unaufgeregte Zugfahren zur Überbrückung aus, seit Jahren laufen Bilder aus Deutschland. Für gewöhnlich läuft die Sendung schlecht, am Montagmorgen sahen zwischen 04.27 und 04.42 Millionen immerhin 0,05 Millionen Menschen zu, der Marktanteil lag erwartungsgemäß bei schrecklichen 2,8 Prozent. Mit 0,03 Millionen jungen Zuschauern wurden allerdings ordentliche 7,6 Prozent Marktanteil geholt.Derzeit gehört der Nachmittag bei ProSieben Maxx der amerikanischen Sendung. Auch am Montag schalteten ab 13.10 Uhr 0,13 Millionen Menschen ein, zeitweise wurden sogar 0,14 Millionen Zusehende gemessen. Bei den jungen Menschen erreichte die 14.15-Uhr-Folge sogar 0,09 Millionen und 5,6 Prozent Marktanteil. Die 14.25-Uhr-Ausgabe von «Two and a Half Men» lockte 0,19 Millionen Zuschauer bei ProSieben an, der Marktanteil lag auch bei guten 11,3 Prozent. Damit erreichten die zwei Sender allein sogar schon 16,9 Prozent.Die amerikanische Serie läuft derzeit am Montagabend bei Nitro. 0,33 Millionen Menschen sahen die erste Episode, danach waren schon 0,46 Millionen Zuschauer dabei. Die Episoden erzielten 0,14 Millionen Zuschauer bei den jungen Menschen, es wurden 2,9 Prozent gezählt. Die dritte Folge verbuchte ab 22.00 Uhr noch 0,43 Millionen und 2,3 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 0,12 Millionen sowie 3,2 Prozent Marktanteil geholt. Selbst bis 00.35 Uhr waren 0,06 Millionen junge Leute anwesend.