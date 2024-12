Pufpaff & Zervakis: Das neue Erfolgsdoppel?

Quotennews

Im Anschluss an Puffi sah es für die neue Zervakis-Show enttäuschend aus.

Zieht man die Resultate vom regulären «TV Total» am Mittwoch, den 4.12. sowie den 27.11. zu Rate, welche sich auf reduzierte 10,1 und 10,8 Prozent beliefen, könnte man tatsächlich auf den Trichter kommen, dieses nachgelassene Ergebnis auf die zusätzliche Montags-Ausgabe (mit-) zurückzuführen. Ob es sich dabei aber wirklich um dauerhafte Ermüdungserscheinungen einer Überdosierung handelt, oder nicht, lässt sich nicht klar schlussfolgern, letzte Woche reichte es im Anschluss an Joko & Klaas Live beispielsweise wieder zu verbesserten 12,5 Prozent.Wie sah es nun gestern aus? Im neuesten Fall zog die Pufpaff-Comedy in der wichtigen Zielgruppe 0,56 Millionen Zuschauende. Sie führten zu einem Marktanteil von vernünftigen 12,6 Prozent, der sehr ähnlich ausfällt wie letzte Woche. Die Älteren schalteten übrigens zu gewohnt schwächlichen 3,7 Prozent bei 0,89 Millionen zu. Ob «TV Total» auch nächstes Jahr zweimal wöchentlich zu sehen sein wird, wird wohl vorrangig vom Abschneiden des Gast-Ablegers abhängig gemacht.Als Lead-Out ging anschließend die neue Zervakis-Sendung «Fake-News - Alles erstunken und erlogen» über den Äther: Sie wurde nur noch von mäßigen, aber zum Auftakt sicher enttäuschenden 8,2 Prozent verfolgt – es blieben bloß noch 0,36 Millionen der Jungen dran - das waren immerhin mehr als zuletzt für «Die Quatsch Comedy Show». Ältere Zuschauende zog Linda Zervakis nur zu lächerlichen 2,5 Prozent (0,57 Millionen) an Land.