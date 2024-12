Weihnachts-Lichter: Holt Horst glänzende Quoten?

Quotennews

Sowohl ZDF als auch ARD befassten sich mit alten Sachen.

Die letzte Primetime-Ausgabe von «Bares für Rares» liegt noch gar nicht so lange zurück, das ZDF scheint die Schlagzahl der XXL-Variante folglich erhöhen zu wollen und haute vor diesem Hintergrund auch nochmal ein Weihnachtsspezial an diesem Mittwoch raus. Horst Lichter musste/durfte also erneut zur Sonderschicht im diesmal weihnachtlichen Schloss Drachenburg ran. Bevor wir auf die Resonanzen davon blicken, zur Erinnerung die Resultate der Ausgabe am 23. Oktober: Sie versammelte insgesamt 3,94 Millionen Interessenten vor den TV-Bildschirmen, welche letztlich zu schönen 16,3 Prozent Marktanteil langten.Schaut man auf die gestrigen Ergebnisse des «Bares für Rares»-Primetime-Specials, lassen sich 3,62 Millionen zu ordentlichen 14,9 Prozent beim Publikum ab drei Jahren beobachten, die demzufolge einen kleinen Abfall gegenüber dem vorigen Ausstrahlungstermin bedeuten. Somit verlor man die Marktführerschaft beim Gesamtpublikum an das Erste, welches an diesem Abend auf höherem Niveau unterwegs war. Die Leute im Alter bis 49 Jahren waren indes ebenfalls in solider Anzahl vertreten - 8,3 Prozent (0,37 Millionen) schälten sich hier heraus, bedeuteten aber ebenfalls ein Nachlassen gegenüber der letzten Primetime-Ausgabe der Trödelshow.Im Gegenprogramm des Ersten Deutschen Fernsehen ging es ebenfalls weihnachtlich zu. Die Premiere des Historien-Films «BACH - Ein Weihnachtswunder» stand an. Er interessierte insgesamt 4,77 Millionen Menschen zu hohen 19,6 Prozent Marktanteil, die zur Marktführerschaft am Abend langten. Bei den 14-49-Jährigen war die Geschichte für schöne 10,6 Prozent (0,48 Millionen) gut. Anschließend generierte ein recht kurzer dokumentarisch anmutender «ARD Jahresrückblick 2024» mit bekannten Gesichtern wie Esther Sedlaczek, Sven Plöger und Guido Cantz noch verringerte 2,58 Millionen und passable 12,5 Prozent. Durchwachsene 6,8 Prozent bei 0,28 Millionen waren es bei den Jüngeren.