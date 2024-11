Promi-«Wer wird Millionär?» begeistert 2,97 Millionen

Quotennews

Der Auftakt des Spendenmarathons gelang nicht nur beim Fernsehsender RTL. Boris Pistorius (SPD) war auch noch Teil des Line-Ups.

«Wer wird Millionär?»-Gewinne Ralf Schmitz, 32.000 Euro

Ingo Zamperoni, 125.000 Euro

Cindy aus Marzahn, 64.000 Euro

Bushido, 500 Euro

Am Donnerstag um 18.00 Uhr eröffnete Wolfram Kons den 24-stündigen Spendenmarathon von RTL sahen beim Kölner Fernsehsender RTL 0,71 Millionen Fernsehzuschauer, das machte 4,6 Prozent Marktanteil aus. In der Zielgruppe waren 0,18 Millionen dabei, der Marktanteil wurde auf 8,3 Prozent beziffert. Weitere 0,45 Millionen Menschen schalteten bei VOX ein, durch Nitro kamen ebenfalls noch 0,18 Millionen Menschen dazu.Bushido, Cindy aus Marzahn, Ralf Schmitz und Ingo Zamperoni nahmen beim dreistündigen Promi-gegenüber von Günther Jauch Platz und quizzten sich durch den Abend. Im vergangenen Jahr schalteten 3,54 Millionen Zuschauer ein, im November 2022 sahen 3,85 Millionen Menschen zu. 3,60 Millionen Zuschauer wurden 2021 gemessen. Dieses Mal erreichte die Quizshow 2,97 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde auf 15,0 Prozent bemessen. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,63 Millionen erreicht, das sorgte für 16,6 Prozent.Um 22.00 Uhr informierte ein zweiminütigesdie Zuschauer, dass SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nicht als Kanzlerkandidat zur Verfügung steht. 3,05 Millionen Menschen waren dabei. Die 15-minütige Sendungerreichte zwischen 22.15 und 22.30 Uhr 2,89 Millionen Zuschauende, der Marktanteil lag bei 15,1 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,60 Millionen, das bedeutete 15,8 Prozent. Um Mitternacht ging die Sendung erneut on air, zu später Stunde sahen 0,79 Millionen Menschen zu. Die halbstündige Momentaufnahme aus dem Prominenten-Callcenter hielt 0,13 Millionen Werberelevante und führte zu 8,2 Prozent. Mit demerzielte RTL noch 0,54 Millionen Zuschauer, bis 01.03 Uhr blieben 9,3 Prozent der Zuschauer wach. Bei den jungen Leuten wurden 0,07 Millionen ermittelt, der Sender bekam nur 6,2 Prozent.