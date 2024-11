Primetime-Check

Wie erfolgreich waren «Die Bergretter» im ZDF? Punktete Sat.1 mit «Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?»?

erreichte am Donnerstagabend 5,31 Millionen Zuschauer, die neue Folge „Am Scheideweg“ schnappte sich 21,4 Prozent bei allen sowie 7,2 Prozent bei den jungen Leuten. Mitundverbuchte Das Erste 2,48 und 2,29 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 11,3 und 12,8 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 4,0 und 9,0 Prozent Marktanteil gemessen.4,71 Millionen Menschen verfolgten den Einsatz der, die Erfolgsserie schnappte sich 19,0 Prozent beim Gesamtpublikum und freute sich über 10,1 Prozent bei den jungen Leuten. Dasholte 3,87 Millionen,schnappte sich 2,20 Millionen. Die beiden Formate generierten 17,6 und 13,3 Prozent beim Gesamtpublikum, unterm Strich wurden bei den jungen Leuten 11,7 und 7,4 Prozent erzielt.Das Promi-unterhielt 2,97 Millionen Zuschauer und fuhr 16,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein. Unterdessen sahen 1,09 Millionen Menschenmit Jörg Pilawa. Die Sat.1-Produktion holte 8,4 Prozent Marktanteil bei den jungen Menschen.(0,59 Millionen) und(0,28 Millionen) versagten bei ProSieben, bei den jungen Menschen wurden 5,0 und 3,1 Prozent gezählt.Eine neue-Folge sahen 0,37 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe erreichte die Produktion einen Marktanteil von 4,0 Prozent. Mit demwaren im Anschluss noch 3,0 Prozent möglich.brachte 0,26 Millionen Menschen zu RTLZWEI, die Fernsehstation verbuchte 3,2 Prozent in der Zielgruppe. Zwei Free-TV-Premieren vonbrachten 2,6 und 3,7 Prozent. Bei VOX erreichtenund1,28 und 0,65 Millionen, bei den jungen Erwachsenen wurden 10,6 und 6,8 Prozent ermittelt.