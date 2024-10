Blauer Panther 2024: Die Gewinner

Hintergrund

Am Mittwochabend wurder der TV- und Streaming-Award in der in der BMW Welt in München verliehen. Dieter Nuhr wurde dabei von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder persönlich ausgezeichnet.

Die Nominierungen für den „Blauer Panther – TV & Streaming Award“ 2024

Zum dritten Mal in Folge wurde der Bayerische Fernsehpreis von der Bayerischen Staatsregierung als „Blauer Panther – TV & Streaming Award“ verliehen. Im Jahr 2022 wurde die Preisverleihung überarbeitet. Seither werden nicht nur TV-Produktionen ausgezeichnet, sondern auch Streaming-Inhalte und Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen berücksichtigt. In der Münchner BMW Welt wurden insgesamt 17 Panther-Trophäen aus Nymphenburger Porzellan vergeben, durch den Abend führten Kabarettistin Eva Karl Faltermeier und Moderator Steven Gätjen.Bereits im Vorfeld der Gala standen zwei Preisträger fest. So erhielt Kabarettist Dieter Nuhr den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der die „scharfzüngige und ironische Art“ verbunden mit „tiefgreifendem Humor und gesellschaftlicher Kritik“ des Bühnenkünstlers würdigte. „Dieter Nuhr greift in seinen Programmen auch unbequeme Themen auf“, begründete Söder seine Wahl. „Mit Humor hält er dabei auch immer wieder der Politik den Spiegel vor. Dieter Nuhr hat die sogenannten kleinen Leute im Blick und spricht vielen Bürgerinnen und Bürgern aus der Seele. Dieter Nuhr begeistert mit seiner beliebten wie gefürchteten Schlagfertigkeit und seiner großen analytischen Klarheit. Bin über die Jahre echt ein großer Fan geworden – herzlichen Glückwunsch!“Darüber hinaus war auch Heidi Klum anwesend, die den Jury-Preis in der Kategorie Entertainment als Gastgeberin und Moderatorin der 19.-Staffel entgegennahm. Die Jury unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Klaus Schaefer begründete die Vergabe im Vorfeld folgendermaßen: „«Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum» ist seit 2006 eine der beliebtesten Unterhaltungsshows im deutschen Fernsehen. Das Format hat es geschafft, sich kontinuierlich neu zu erfinden und gesellschaftliche Entwicklungen aufzunehmen und zu reflektieren. Erstmals konnten auch Männer am Wettbewerb teilnehmen. Diese Erweiterung hat dem Format sehr gut getan. Mehr gelebte Diversität und mehr Teamgeist statt purem Konkurrenzkampf – dafür steht «Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum» heute.“Weiter hieß es: „Die Sendung – einst einem einseitigen Schönheitsideal gewidmet – ist inzwischen vielschichtig: sie gibt Menschen mit verschiedenen Geschlechtsidentitäten, Körpertypen und aus unterschiedlichen Ländern die Gelegenheit, an der Sendung teilzunehmen und ihre einzigartigen Qualitäten als Topmodel zu präsentieren. Heidi Klum hat einen zentralen Anteil am Erfolg von «Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum». Ihre charismatische und professionelle Art, gepaart mit ihrer jahrelangen Erfahrung in der Modebranche, hat maßgeblich zur Beliebtheit und Glaubwürdigkeit der Show beigetragen. Heidi Klum setzt mit dieser Sendung ein starkes Zeichen für Vielfalt und Toleranz und erfüllt dabei eine Vorbildfunktion im Entertainment-TV.“ Ebenfalls in der Unterhaltung wurde Jan Böhmermann fürausgezeichnet.In der Kategorie "Information / Journalismus" ergatterte der Bayerische Rundfunk gleich zwei Preise. Nach dem Gewinn des Förderpreises des Deutschen Fernsehpreises wurde ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann auch mit dem Blauen Panther für ihre Berichterstattung aus Nahost ausgezeichnet. Regisseur Andreas Pichler bekam die Trophäe für die Dokumentation(BR, SWR, Sky). In der „Kultur / Bildung“ wurden das ZDF in Person von Raymond und Hannah Ley für das Buch und die Regie vonsowie die ARD in Person von Jan Lorenzen für das Buch und die Regie vonprämiert.Gleich zwei Drehbuch-Preise wurden an die Streamingdienste Netflix und Prime Video vergeben. Marvin Kren erhielt die Auszeichnung für die Serie, während Daphne Ferraros Drehbuch vonprämiert wurde. Die Prime-Video-Serie stahl damit der ARD-Reiheein wenig die Show, denn «Maxton Hall» wurde auch als „Beste Serie“ ausgezeichnet. Schauspieler Aaron Altaras sicherte sich den Preis für seine Rolle als Samuel Zweifler. Katharina Stark wurde als „Beste Schauspierlin“ geehrt für ihre Rolle in der Disney+-Serie. Der Nachwuchspreis des Blauen Panthers ging unterdessen an den jungen Schauspieler Lorenzo Germeno für seine Rolle als Jannik inÜber den Preis als „Beliebtester Social Media Content“ in der neueingeführten Kategorie Social Media durften die Zuschauer entscheiden. Vom 13. August bis zum 30. September wurden Stimmen per Publikumsvoting gesammelt, als Sieger ging Tahsim Durgun hervor, der sich in seiner Dankesrede gegen Nazis aussprach.Teil der 14-köpfigen Jury unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Klaus Schaefer, langjähriger Geschäftsführer des FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern) waren Fatima Abdollahyan (Bayerischer Rundfunk), Sasha Bühler (Netflix), Stefan Feldmann (Bayerische Staatskanzlei), Kathrin Flessing (Seven.One Entertainment Group GmbH), Katharina Kuchenbuch (ZDF), Philip Pratt (Amazon Studios), Katja Rieger (VOX), Prof. Taç Romey (Hochschule für Fernsehen und Film München), Daisy Rosemeyer-Elbers (Executive Producer entsandt von der BLM), Kamila Schmid (Sky Deutschland), Andrea Schönhuber-Majewski (MoveMe GmbH), Saskia Wagner (FilmFernsehFonds Bayern) und Torsten Zarges (DWDL.de)• «Die Zweiflers» (Turbokultur in Koproduktion mit der ARD Degeto Film und dem Hessischen Rundfunk für die ARD)• «Liebes Kind» (Constantin Film für Netflix)• Sira-Anna Faal für ihre Rolle als Pauline in der sechsteiligen Serie «Pauline» (bildundtonfabrik für Disney+)• Anna Schudt für ihre Rolle als Anna Koch in der sechsteiligen Serie «Push» (Bantry Bay Productions für ZDFneo in Zusammenarbeit mit „New8“)• David Kross für seine Rolle als Max Brod in der sechsteiligen Serie «Kafka» (Superfilm in Koproduktion mit dem ORF, NDR, WDR, SWR, BR, MDR, rbb, hr, SR und Radio Bremen für Das Erste)• Phil Laude für seine Rolle als Frank Stimpel in der 2. Staffel (8 Folgen) der Serie «Almania» (DCM Pictures für den SWR)• Daphne Ferraro als Headwriterin von «Maxton Hall – Die Welt zwischen uns» (UFA Fiction für Prime Video)• Marvin Kren als Creator und Showrunner von «Crooks» (W&B Televidsion für Netflix)• NeueSuper für die Produktion und an Marcus H. Rosenmüller für die Regie von «Neue Geschichten vom Pumuckl» (NeueSuper für RTL+).als Gastgeberin und Moderatorin für die Produktion «Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum», Staffel 19 (Redseven Entertainment für ProSieben)• Jan Böhmermann als Host und Moderator der Show «Lass Dich überwachen!» (Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld UE GmbH für das ZDF)• Sophie von der Tann für ihre Berichterstattung aus Nahost («Brennpunkt Eskalation in Nahost», «Weltspiegel extra: Krieg in Nahost» u.a.).• Andreas Pichler (Regie) für die Dokumentation «Gefährlich nah – Wenn Bären töten» (Beetz Brothers Film Production und Miramonte Film in Koproduktion mit BR, SWR und Sky).• Raymond und Hannah Ley für das Buch und die Regie von «Ich bin! Margot Friedländer» (UFA Documentary für das ZDF)• Jan Lorenzen für das Buch und die Regie von «Wir waren in der AfD – Aussteiger berichten» (Hoferichter & Jacobs GmbH im Auftrag des MDR, BR und rbb für Das Erste)• Bodo Wartke (TikTok: @bodowartke) und Marti Fischer (TikTok: @marti.fischer) für „Barbaras Rhabarberbar“• Sophia-Lin Schirmer (TikTok: @sosopinkypie) für „Wieso gibt es keinen Elternführerschein?“(TikTok: @tahdur) für „Danke, hier das Rezept“• Lorenzo Germeno für seine Rolle in «Nackt über Berlin» (Studio TV Film GmbH, Sehr Gute Filme GmbH, arte/ARD)