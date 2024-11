Rundschau

Shudder hat einen Horrorfilm im Programm, die CBS-Sitcom «Poppa’s House» verfehlt ihr Ziel und Netflix hat eine unrühmliche «Yellowstone»-Kopie im Programm.

«Daddy's Head» (seit 11. Oktober bei Shudder)

«Poppa’s House» (seit 21. Oktober bei CBS)

«Fanatical: The Catfishing of Tegan and Sara» ()

«Shrinking» (Staffel 2 seit 16. Oktober bei AppleTV+)

«Territory» (seit 24. Oktober bei Netflix)

Nach dem frühen Tod seines Vaters bleibt ein kleiner Junge mit seiner frisch verwitweten Stiefmutter in der unheimlichen Einsamkeit eines großen Landsitzes zurück. Seine Stiefmutter kämpft mit der überwältigenden Aufgabe der Elternschaft und distanziert sich immer mehr, so dass die fragile Beziehung der beiden zu zerbrechen droht. Inmitten der wachsenden Spannungen beginnt der Junge, unheimliche Geräusche zu hören, die durch die Flure hallen, und wird bald von einer grotesken Kreatur heimgesucht, die seinem verstorbenen Vater verblüffend ähnlich sieht. Während die Warnungen des Jungen als Hirngespinste eines trauernden Kindes abgetan werden, zieht das unheimliche Wesen seinen Griff um ihr zerbrechliches Leben immer enger.Der legendäre Talkmaster und glücklich geschiedene „Poppa“ (Damon Wayans) sieht sich bei der Arbeit durch die Einstellung einer neuen Moderatorin in Frage gestellt, und zu Hause muss er sich immer noch um seinen erwachsenen Sohn (Damon Wayans Jr.) kümmern, einen brillanten Träumer, der versucht, seiner Leidenschaft nachzugehen und gleichzeitig ein verantwortungsvoller Vater und Ehemann zu sein.Tegan and Sara sind als eine der einflussreichsten Queer-Indie-Rock-Bands ihrer Generation zu Weltruhm aufgestiegen. Sie haben hart daran gearbeitet, eine integrative und leidenschaftliche Fangemeinde auf der ganzen Welt zu gewinnen. Die Zuhörer wurden von den wunderbar bekenntnishaften Texten des Duos angezogen, aber es war mehr als nur Musik. Die Fans fanden in der Community den einzigen sicheren Raum, um sich zu outen und queer zu sein - und das zu einer Zeit, in der sich nur wenige Bands zu ihrer Homosexualität bekannten, geschweige denn ihre queere Identität zelebrierten. Aber ein schlechter Schauspieler nutzte das Vertrauen und den Komfort der Gemeinschaft aus.Jimmy Laird, ein Therapeut, der nach dem Tod seiner Frau mit schwerer Trauer zu kämpfen hat, beginnt ethische Grenzen zu überschreiten, indem er seinen Patienten sagt, was er wirklich denkt, was zu massiven Veränderungen in seinem und deren Leben führt.Als die größte Rinderfarm der Welt ohne einen klaren Erben dasteht, kommt es zu einem erbitterten Generationenkampf, der die Zukunft des Landes auf den Kopf stellt.